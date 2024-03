Economía descarta un frenazo en los fondos UE por la falta de Presupuestos

La falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 no supondrá un "frenazo" para el despliegue de los fondos europeos Next Generation, dado que la prórroga de los de 2023, que se activó el pasado 1 de enero al no contar el Ejecutivo con unas cuentas aprobadas, era ya una posibilidad que se había contemplado. Así de tajante se ha mostrado el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo Martínez, en el marco de las jornadas sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que organizadas la delegación de la Comisión Europea en Madrid.

En las últimas horas se han puesto sobre la mesa los posibles efectos de la renuncia del Gobierno a seguir adelante con los trabajos para elaborar el proyecto de ley más importante de la legislatura, a raíz de la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña el próximo 12 de mayo. Arroyo ha insistido en que las cuentas prorrogadas contienen "el suficiente espacio para llevar a cabo los desembolsos previstos y, por supuesto, para la ejecución de la adenda", así como la gestión de los pagos.

No obstante, el secretario de Estado ha reconocido que el Ejecutivo deberá analizar si había algún "pequeño elemento" del desarrollo de la adenda que fuera a incorporarse a la ley de presupuestos de 2024 y que ahora requiera ahora incorporarse a otro vehículo. "Ese va a ser el único punto que ahora tendremos que analizar", ha puntualizado Arroyo.

La ejecución del plan "ha alcanzado la velocidad de crucero", ha destacado, después de que en este mismo foro el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzase este jueves que hasta finales de febrero habían llegado a la economía real el 47% de los fondos europeos asignados a España en la primera fase del plan. Son alrededor de 32.000 millones de euros de los que 13.500 unos millones han ido a parar a pymes, microempresas, autónomos y familias.

Arroyo ha incidido en que las convocatorias y la ejecución alcanzan los 1.500 millones al mes desde hace "bastante tiempo". "Estamos en la mitad del partido y se ha ejecutado la mitad de los fondos", ha destacado, haciendo suya la expresión del titular de Economía.