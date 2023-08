ERC asegura que será razonable, exigente y no aceptará "chantajes" del PSOE.

Dos semanas después de la cita electoral del 23-J, los encuentros entre formaciones para alcanzar un acuerdo y poder forman un Gobierno de coalición continúan abiertos. En el caso de ERC, la secretaria general adjunta y portavoz del partido catalán, Marta Vilalta, ha asegurado mantendrán una postura "razonable, responsable, pero a la vez exigente" en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha advertido al PSOE de que no aceptará "chantajes".

Así lo ha planteado en una entrevista con EFE, en respuesta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el pasado jueves instó a las fuerzas independentistas a rebajar sus posiciones "maximalistas" en la negociación para investir a Sánchez. "Si Pedro Sánchez y el PSOE quieren gobernar el Estado español, deberán respetar a Cataluña y las exigencias que hacemos desde el independentismo catalán y desde ERC", ha subrayado Vilalta.

A su entender, "ha quedado suficientemente acreditado que ERC es un actor razonable, responsable, pero a la vez exigente", por lo que Sánchez "tendrá que moverse" si quiere alcanzar un acuerdo. "Lo que no pueden hacer el PSOE es afrontar esta negociación como un chantaje: o me votas a mí o vendrá la extrema derecha", ha alertado Vilalta, que forma parte del equipo negociador designado por ERC para las conversaciones sobre la investidura.

ERC, ha insistido, no defiende "posiciones maximalistas", sino que reclama una "resolución democrática del conflicto político entre Cataluña y el Estado". Por lo tanto, según Vilalta, "el PSOE debe asumir la democracia" y "poner las bases para que Cataluña pueda decidir su futuro colectivo a través de un referéndum, que es un instrumento absolutamente democrático que utilizan todos los Estados democráticos del mundo para dirimir las cuestiones más relevantes". Frente a quienes alegan que un referéndum de autodeterminación no puede ser objeto de acuerdo porque no cabe dentro de la Constitución Española, ha opinado que "sí cabe en el marco legal", siempre y cuando haya "voluntad política".

Pide no tener miedo a la "extrema derecha"

"El arte de la política es poder llegar a acuerdos para resolver los conflictos y las situaciones injustas. No estamos hablando de saltarnos el marco legal", ha afirmado Vilalta, que ha recordado que "el propio Estado español ha suscrito tratados internacionales que hablan de los derechos de los pueblos a la autodeterminación". Lo que pide ERC a los socialistas es que "sean ambiciosos y asuman la democracia, que no tengan miedo a esta derecha más extrema que clama contra los derechos individuales y colectivos y azuza la catalanofobia".

Vilalta ha celebrado que las elecciones generales del 23 de julio hayan convertido en "necesarios" los votos de los 14 diputados de ERC y JxCat en el Congreso. "Esto nos da una fortaleza, una palanca que queremos utilizar, que hemos de saber aprovechar y que es una oportunidad importante para defender Cataluña", ha argumentado Vilalta, que considera que las reivindicaciones de ERC son "asumibles" si hay "voluntad política".

Una llave para "construir soluciones, no para bloquear"

El precio de ERC a Sánchez consta de dos bloques: por un lado, pide "retomar la negociación para solucionar el conflicto" -con "una amnistía para acabar con la represión" y avances "para poder hacer un referéndum"- y, por otro lado, plantea cuestiones que afectan al "día a día de la ciudadanía", como el traspaso de la gestión y los recursos de Cercanías o resolver el "déficit fiscal" de Cataluña. Frente a aquellos sectores del independentismo que defienden "bloquear" la investidura y forzar una repetición electoral, ha apostado por utilizar esta "llave" para "construir una solución democrática al conflicto".

"Esta fortaleza que nos ha dado la ciudadanía en las elecciones del 23J la hemos de poner al servicio de construir soluciones y de defender Cataluña, no al servicio del bloqueo, que no soluciona el conflicto político, ni sirve para acabar con el déficit fiscal, ni para mejorar la situación del catalán", ha razonado. Ahora bien, "si Pedro Sánchez y el PSOE son absolutamente intransigentes, no se mueven y juegan al chantaje, no nos encontrarán", ha advertido Vilalta.