España encara la salida de la crisis con un descenso récord de 129.378 parados

El mercado laboral patrio encara la salida de la crisis Covid con fuerza. En mayo abandonaron la cola del paro nada menos que 129.378 personas, lo que supone la mayor reducción mensual del desempleo de toda la serie histórica, mientras la Seguridad Social registró 211.923 nuevos afiliados, el mejor dato en esta época del año desde 2018, mejorando así el de 2019, ejercicio previo a la pandemia. Buenos datos, por tanto, de cara a la remontada de la actividad económica que se se espera que se consolide durante los meses de verano con la relajación de las restricciones y el avance de la campaña de vacunación.

Con la mejora del desempleo en mayo, que bate todos los récords desde el inicio de la serie histórica en 1996, el volumen total de parados alcanza todavía los 3.781.250 desempleados, el nivel más bajo desde finales del verano pasado. Hay que tener en cuenta que este dato no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados, y que se situaron a cierre de mayo en 542.142 afectados.

Por su parte, la Seguridad Social sumó 211.923 nuevos afiliados respecto a abril, el mejor registro desde 2018, "un crecimiento en línea con otros meses de mayo previos a la pandemia", destaca el Ministerio en una nota. De este modo, el total de afiliados se sitúa de media en 19.267.221, tras un vigoroso incremento interanual cercano al 4%, lo que se traduce en 711.092 cotizantes más que a estas alturas de 2020, si bien hay que tener en cuenta el fuerte impacto que tuvo el Covid sobre el mercado laboral hace un año. A esto se añade un descenso anual del paro de 76.526 personas desempleadas, lo que supone una reducción porcentual cercana al 2%.

Buen balance de partida de cara a la remontada de la actividad económica que se espera para los meses de verano y en conjunto, para la segunda mitad del año. Aunque todavía quedan más de 540.000 afectados por ERTE, que seguirán cubiertos con la nueva prórroga hasta el 30 de septiembre, hay que tener en cuenta que este colectivo se ha reducido en casi 95.500 personas respecto a abril y ha descendido un 85% desde el pico de la pandemia, cuando se llegaron a registrar 3,6 millones de trabajadores en ERTE.

"Hoy nos levantamos con una buena noticia: 129.378 personas han conseguido un trabajo en mayo. La mayor caída del paro registrada en la serie histórica", ha destacado en su cuenta de Twitter la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para añadir que "las políticas de protección, especialmente los ERTE, están siendo la base de la recuperación justa". Si bien no hay que olvidar que todavía hay medio millón de parados más que antes de la pandemia, en febrero de 2020. De hecho, la buena noticia llega del lado de la afiliación, pues la Seguridad Social ha recuperado el nivel de cotizantes previo a la crisis Covid (19.267.221 frente a 19.250.229).

Riesgo de despido

Pese a la positiva evolución, fuentes del diálogo social indican que el Gobierno mantiene la alerta sobre los 166.817 trabajadores afectados por las antiguas modalidades de ERTE, que no conllevan exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social, de modo que pueden ser despedidos si la actividad de la empresa no remonta porque, en esos casos, la compañía no está sujeta a la cláusula de salvaguarda del empleo que prohíbe despedir en los seis meses posteriores al ERTE. Los sindicatos manifiestan su preocupación por este colectivo que podría acabar engordando la cola del paro en los próximos meses.

El resto, cerca del 70% (375.325 trabajadores) están incluidos en las nuevas modalidades de ERTE, las que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre y que sí conllevan exoneraciones. En concreto, 227.431 trabajadores se encuentran en ERTE con exoneraciones especiales para sectores 'ultraprotegidos', mientras que 15.302 están en un ERTE de impedimento de la actividad y 132.592 en un ERTE de limitación. Cabe destacar que dos actividades, de las cien registradas, concentran el 45% de las personas en ERTE: servicios de comida y bebidas (hostelería), con 153.616 trabajadores en ERTE, y servicios de alojamiento, con 90.689 trabajadores protegidos.

Pese a ser el sector con más trabajadores en ERTE, los servicios protagonizan el descenso del paro, con una reducción de 93.327 desempleados en mayo respecto al mes de abril. Y del otro lado de la moneda, la hostelería es la actividad que más afiliados suma, con 62.885 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. De este modo, el mercado laboral va cogiendo brío para la temporada alta de verano, que este año todavía estará a medio gas respecto a lo que es habitual pero que promete mejores resultados que la de 2020.