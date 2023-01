Seis tipos de estufas de pellets: ¿con cuál se ahorra más en calefacción?

La mayoría de las viviendas españolas se calientan en invierno mediante caldera de gas, pero ante las subidas de su precio, cada vez hay más familias que se decantan por otras alternativas más baratas. Una de las más económicas son las estufas de pellets, que gastan bastante menos que otros sistemas como el gasoil, los radiadores eléctricos o los de aceite, por ejemplo.

Los pellets son un producto natural (biomasa sólida) que está formado por, cilindros de unos pocos milímetros de diámetro. No contaminan ni son tóxicos, por lo que si se derraman no pasa nada. Se pueden usar para la calefacción y agua caliente de cualquier vivienda. Así, es un sistema muy respetuoso con el medio ambiente y que aporta un importante ahorro económico.

Las estufas por pellets expulsan el aire caliente por la parte frontal o lo distribuyen a través de un circuito que llega hasta las habitaciones de la casa. Se recomienda para casas grandes o que al menos tengan espacio suficiente para acumular los sacos. La principal desventaja es el mantenimiento, ya que hay que retirar cenizas y limpiar la cámara de combustión cada pocos días. Casi todas ellas deben tener salida de humos y necesitan un enchufe, ya que van a luz, aunque solo sea para la primera ignición y el termostato.

¿Cuánto cuesta calentar la casa con pellets?

Normalmente, se compran en sacos de 15kg a un precio aproximado de entre 6 y 8 euros, pese a se han encarecido en los últimos meses. Se estima un gasto de 1 kilo a la hora, es decir unos 40-55 céntimos por hora. Así, variará dependiendo de las horas de uso. Por ejemplo, Si la estufa está encendida en los meses de invierno unas 10 horas al día, el consumo diario sería de 4 a 5,50 euros. La OCU estima el coste medio al año para una casa de 90 metros cuadrados en unos 545 euros.

Hay diferentes tipos de estufas de pellets, pero el consumo de todas ellas es muy similar al comentado, y su rendimiento también es parecido. Dependerá, en gran medida, de factores como la ubicación de la vivienda, la zona geográfica y el aislamiento. Son las siguientes.

Estufas de aire forzado

Son las más habituales y su funcionamiento se basa en una estufa que genera el aire caliente y un ventilador que lo expulsa al exterior. Se puede programar su encendido y su apagado, así como seleccionar la potencia de ventilador y de la llama para adecuar la temperatura deseada. Es recomendable para calentar espacios amplios de una estancia o pocas habitaciones cercanas entre ellas y en una misma planta.

Estufas de aire canalizable

Son similares a las de aire forzado, pero además de expulsar el aire a través de la estufa, la gran ventaja es que también pueden derivarlo a las tomas que se pueden conectar a varias habitaciones. Incluso a estancias que están en diferentes plantas.

Hidroestufas

Estas estufas calientan el agua y lo llevan hasta los radiadores. Tienen encendido electrónico, programador, y varios sistemas de seguridad. Incluso pueden conectarse en paralelo con calderas de gas o gasóleo.

Estufas de pellets sin salida de humos



Mediante unos filtros de agua para condensar el humo, evitan la necesidad de una chimenea para expulsarlo. De esta forma, se adaptan a cualquier espacio, aunque hay varias normativas en España que limitan su instalación y uso.

Estufas de pellets con horno

La gran ventaja de estas estufas es que tienen un espacio en la parte superior que funciona en modo horno. Funcionan como un electrodoméstico, ya que se puede ajustar la temperatura para mantener el horno a los grados de cocción requeridos durante el tiempo deseado y esto no afecta a la temperatura elegida para calentar la vivienda con la estufa.

Estufas de pellets sin electricidad

Están recomendadas para las zonas rurales. Funcionan de forma manual y por convección natural. Es decir, los pellets caen por la fuerza de la gravedad y van empujando a la ceniza, que va depositándose en un cenicero. Solo se necesita utilizar pastilla y líquido de encendido para prender los pellets. Entre las ventajas, es que es una máquina simple con pocos riesgos de avería al no contar con componentes electrónicos, apenas emiten ruidos al no tener turbina, ventilador ni extractor. Como desventaja, que no se puede programar su encendido o apagado.