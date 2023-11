Feijóo advierte que los españoles pagarán el pacto con impuestos y menos igualdad. 

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado frontalmente el acuerdo sellado entre el PSOE y Junts dado a conocer este jueves, así como el que la formación encabezada por Pedro Sánchez cerró hace apenas una semana con ERC. El líder de la oposición ha criticado que los socialistas "han cambiado los votos para ser presidente por 15.000 millones de euros en impuestos de todos españoles" con lo que ha hecho referencia a la condonación de deuda pactada con Oriol Junqueras. Asimismo ha reprochado que el PSOE haya "sacrificado" la igualdad entre españoles blindada en la Constitución, así como negado que España sea un Estado de derecho al incluir el concepto 'lawfare' (guerra judicial) en el texto previo a la amnistía.

Feijóo ha iniciado la comparecencia al filo de las 15:00 de la tarde que ha calificado como "urgente" ante la situación "solemne y extraordinaria que estamos viviendo". El líder del PP ha realizado una primera valoración de los compromisos alcanzados por el PSOE con los representantes independentistas para condenar la "humillación" a la que entiende que se ha sometido al país al pactar la celebración de una consulta de autodeterminación, la figura del relator internacional y la concepción de Cataluña como nación. El cabeza de la formación de centro derecha también ha censurado que se haya roto la "homogeneidad de la conectividad ferroviaria" al acordar el traspaso de Rodalies por la que los sindicatos han convocado cinco días de huelga.

El 'popular' ha centrado su intervención en los matices políticos de los acuerdos, si bien, ha sido especialmente crítico con la diferencia entre comunidades autónomas que siembra la condonación de deuda a Cataluña. Esta tendrá que ser aplicada al conjunto de territorios, pero a cada uno de ellos le será aplicado el porcentaje equivalente a lo que se haya engrosado su deuda a causa del ciclo económico. Esta cuestión es de suma relevancia dado que España tiene pendiente la reforma del sistema de financiación autonómica desde 2014, cuando caducó el modelo vigente. y el PSOE acordó con ERC una mesa bilateral con la que adelantarse a la negociación a 18 que tendrá lugar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cambio, Feijóo no ha hecho mencionado el cambio en materia fiscal pactado con Junts. Las formaciones de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont se han comprometido a debatir los cambios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que sean necesarios para que el nuevo texto reconozca la "singularidad" catalana y "facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". Lo que supondría de facto, la creación de la Agencia Tributaria Catalana al margen de la estatal, como el president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), les había instado a hacer este miércoles después de que un diputado de Junts restara peso al acuerdo de los republicanos en un debate en el Parlament.

Para el presidente del PP el texto negociado en Bruselas es el "culmen de la deriva en la que Sánchez ha metido a su partido para intentar mantenerse en el poder", una deriva que valora que está "arrastrando" al conjunto del país. Feijóo ha lamentado la "desaparición" del PSOE que asegura que ha traicionado todo lo que ha defendido en sus 140 años de historia y ha criticado que las concesiones a los independentistas hayan llegado hasta el punto en el que se ha presentado el acuerdo en el aniversario de la convocatoria del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017.

El presidente del PP ha recordado la lista de pactos de Estado que ofreció al entonces candidato socialista en el único debate electoral cara a cara que se dio en la campaña y ha razonado que en su lugar, Sánchez ha optado por "privilegiar a una minoría en detrimento de una mayoría y la igualdad entre los españoles". Así ha defendido que su formación demostrará que es posible "rechazar el chantaje y que no todo vale para ser el presidente del Gobierno de España" y ha sostenido que los socialistas se arrepentirán a futuro de las decisiones que han tomado. No obstante, el PP no piensa mantenerse impertérrito por lo que "luchará por todos los medios" por la vía legal, la parlamentaria y la movilización social "firme, serena y respetando la covivencia".