El líder del PP propone usar suelo público para vivienda y 'desokupar' en 24 horas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este martes un plan de vivienda que incluya un incremento de la oferta existente en la actualidad "aprovechando suelos públicos ociosos" y que permita, además, desokupar viviendas en un plazo máximo de 24 horas. Es uno de los ejes del Pacto por el Saneamiento de la Economía que el líder del principal partido de la oposición ha planteado a lo largo de su intervención inicial en la Cámara Baja en el debate de investidura, que se ha prolongado durante algo menos de dos horas.

Desde firmas privadas a organismos como el Banco de España han puesto en evidencia el problema de falta de oferta que afecta al mercado inmobiliario nacional. La entidad capitaneada por Pablo Hernández de Cos constaba recientemente cómo entre marzo del año pasado y el mismo mes de este año los nuevos permisos de obra alcanzaron los 109.000. Esta cifra apenas sirvió para dar respuesta a los hogares creados en ese mismo periodo, que ascendieron a 241.000, por lo que instaba a revisar los procedimientos de gestión del suelo urbanizable "para que la producción de viviendas pueda responder con más agilidad a las necesidades existentes".

En el marco de su discurso, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra la política de vivienda que el Gobierno en funciones impulsó a lo largo de la última legislatura. Ha lamentado, en concreto, que "el precio del alquiler no ha dejado de crecer", lo que, desde su punto de vista, demuestra el fracaso del tope a los precios. Si obtuviera la confianza de la Cámara, propone tomar como base el Plan de Vivienda comprometido en su programa para el 23-J, que "no propone soluciones mágicas ni modelos intervencionistas que no funcionan, sino una apuesta útil, que dé total prioridad a jóvenes y vulnerables; y que necesariamente pasa por un incremento histórico de la oferta", ha apuntado.

En medio de la subida de tipos más acelerada desde que se creó el euro -una medida de choque con la que el Banco Central Europeo busca atajar la inflación-, el encarecimiento de las hipotecas por la escalada del euríbor y el del crédito para poder acceder a una vivienda en propiedad convirtieron este asunto en un tema prioritario de la última campaña electoral. Tanto es así, que el Gobierno, hoy en funciones, realizó varios anuncios de calado a lo largo de ese periodo. En concreto, Sánchez se comprometió a promover 183.000 pisos para alquiler social y asequible en suelos públicos.

En relación a las okupaciones, un problema que ha sido precisamente uno de los caballos de batalla de su discurso y del propio programa electoral con el que su formación concurrió a las generalea, Feijóo ha abogado por garantizar "seguridad jurídica" a los propietarios dado que estas "no paran de incrementarse". "No se puede presumir de compromiso social y luego ignorar situaciones", ha resumido, "es inaceptable. Hay que cambiar la ley para desokupar en 24 horas", ha apostillado el político gallego.

Batería de medidas fiscales y prórroga del 'escudo social'

El jefe de los populares, que ha hecho varias referencias a lo largo de su intervención a cómo la coyuntura actual hace que a los españoles les cueste más llegar a fin de mes porque sus salarios no han subido tanto como los alimentos, la luz y la energía, las hipotecas o la vivienda, ha puesto sobre la mesa toda una batería de medidas que pasa por la rebaja del IRPF a rentas de menos de 40.000 euros o por el mantenimiento de varias de las políticas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, aunque en función del nivel de renta.

Feijóo ha propuesto, igualmente, una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio, convocar una Conferencia de Presidentes para abordar de forma específica el problema del desempleo (cuando hay más de 2,7 millones de parados en España) y, en caso de llegar a La Moncloa, impulsar una reforma del sistema de financiación autonómico y local ya desde el primer semestre del año próximo.