Garamendi afea al Gobierno que cargue la subida del SMI en el sector privado

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha señalado que el Gobierno se niega a aplicar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en los contratos públicos, dejando su coste sobre las empresas. El líder de la patronal durante la clausura de una jornada organizada por la CEOE y los Gestores Administrativos, ha hecho alusión a las dificultades a las que se enfrentan muchas empresas, algunas muy pequeñas en ayuntamientos, "enganchadas a contratos, que no se pueden salir de él" y no pueden asumir por el mismo coste y mayor gasto salarial.

Además, ha recordado al Gobierno que los salarios de los trabajadores bajo convenio colectivo subirán un 3% (más un punto adicional en función del IPC) el próximo año, por encima del incremento salarial aprobado para el sector público del 2%. "Consejos vendo que para mí no tengo o te invito a cenar y pagas la cena", ha comentado en este sentido Garamendi.

Declaraciones de la ministra

Se ha referido además a las declaraciones de ayer de la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dijo que los contratos públicos no podían indexarse al SMI porque, si no, la subida salarial se haría a costa de las administraciones públicas y, por ende, de la recaudación de los españoles. "Me parece bien que lo diga (la ministra de Hacienda), pero que apunte a las cosas que pagamos los españoles y no tienen ningún sentido", ha señalado.

Tras la reunión mantenida ayer para tratar de cerrar con acuerdo la subida del SMI para 2024, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a trasladar esta petición de la patronal, respaldada por los sindicatos, al ministerio competente en la materia. "El Gobierno es uno, no quince, ni doce, ni tres. Yo no tengo que convencer al Ministerio de Economía. Cuando yo me siento, me siento con un Gobierno", ha dejado claro el presidente de la patronal.