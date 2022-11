Garamendi cuestiona a los expertos de Díaz y pide que se escuche a la CEOE

El recién reelegido presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha instado este jueves a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a no "ampararse" en el comité de expertos para decidir cuánto debe subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023. "Se puede amparar en los expertos, pero los expertos se montan cuando uno quiere algo. Expertos son los que tengo yo, que tengo a dos millones de empresas y a 1,5 millones de autónomos (en CEOE) y que son los que al final pagan el SMI", ha subrayado Garamendi en declaraciones a Antena 3 y recoge Europa Press.

El dirigente empresarial, que ayer salió reelegido con un apoyo superior al 80%, ha afirmado que la CEOE no dice que no haya que subir el SMI, pero sí que no puede hacerse en el mismo porcentaje que la inflación, pues eso sería "poco realista e irresponsable". Garamendi ha argumentado además que en más de nueve autonomías el SMI está por encima del objetivo del 60% del salario medio y que, a pesar de que el SMI ha subido un 35% en los últimos años, "muchas empresas no han podido indexar esta subida a sus contratos con el Estado", a los que además no pueden renunciar por ley y los tienen "en pérdidas".

El dirigente empresarial ha subrayado además que tampoco está diciendo que los salarios en general no deban subir en España, pero ha precisado que "no se puede firmar" que lo hagan con el IPC, pues todos los organismos, incluyendo el Banco de España, advierten de que así se corre el riesgo de que la inflación se convierta en estructural (efectos de segunda ronda).

Sobre la subida del SMI

Preguntado por el deseo de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de "reactivar" la negociación de un pacto de rentas con los agentes sociales una vez pasadas las elecciones en CEOE, Garamendi ha subrayado que la patronal no ha dejado "en ningún momento" de negociar, pero ha pedido que "no se confundan los términos", pues un pacto de rentas no es sólo para un año, sino para una legislatura o más, y no se reduce sólo a hablar de los salarios.

En cuanto al resultado electoral que le ha procurado un segundo mandato al frente de la CEOE, el empresario vasco ha subrayado que los apoyos obtenidos para su candidatura, superiores al 80%, suponen una "reválida absoluta" del trabajo que ha venido haciendo la organización empresarial en los últimos cuatro años. Además, ha querido lanzar a sus detractores que en la CEOE "no sobra nadie" y que, tras las elecciones, "todos vuelven juntos" a la patronal.

Preguntado por si integrará a Virginia Guinda, su rival en estas elecciones, en la dirección de la CEOE, o si Foment del Treball mantendrá una de las vicepresidencias, Garamendi ha asegurado que "no tiene un cuaderno azul" y que nadie sabe ahora mismo si será o no vicepresidente o formará parte del Comité Ejecutivo. "Lo veré con tranquilidad", ha dicho Garamendi, que ha recordado que todo esto se hablará en la Junta Directiva que se ha convocado para el próximo 21 de diciembre.