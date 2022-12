El Gobierno solo tramitará proyectos de renovables que ganen el acceso a la red

El Gobierno quiere acabar con la especulación que hay alrededor de los proyectos de energías renovables y por ello solo tramitará los que hayan ganado el acceso a la red eléctrica en concurso. Así lo recoge el Real Decreto-ley en el que se desarrolla el sexto paquete anticrisis como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Todo viene por el proyecto de orden ministerial que el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a información pública a finales de junio para convocar un concurso de capacidad de acceso en 17 nudos de la red de transporte de electricidad. En total se adjudicarían 5,8 gigavatios (GW) de capacidad a instalaciones de energía renovable y de almacenamiento. Si bien la orden no se encuentra aprobada aún, en los borradores sometidos a trámite de audiencia se preveía una puntuación favorable a aquellos proyectos que pusiesen en servicio las instalaciones en el menor plazo de tiempo posible.

En este sentido, ante las expectativas generadas por dicha orden, el Ejecutivo ha observado "movimientos especulativos" por parte de determinados agentes que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones sin dar continuidad a los mismos, "con el fin de bloquear emplazamientos a otros agentes que realmente están interesados en desarrollar proyectos renovables". Y no le ha quedado más remedio que "suspender las tramitaciones de aquellos proyectos que, pretendiendo evacuar en nudos de concurso, aún no dispongan de permisos de acceso y conexión.

De este modo, el artículo 13 del Real Decreto-ley establece lo siguiente: "Con carácter excepcional, durante un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, en aquellos nudos en los que la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía haya resuelto la celebración de un concurso de capacidad de acceso conforme a lo previsto en el artículo 20.5 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, quedarán suspendidos los procedimientos que los promotores hubieran instado ante el órgano competente".

Atasco en la administraciones

El texto subraya que dichos movimientos son "perjudiciales" para los agentes que realmente están interesados en construir instalaciones de generación renovable, así como para la sociedad donde se ubica el proyecto porque "se inician tramitaciones por un número de proyectos que ni la red, ni la zona, desde un punto de vista social y ambiental, pueden absorber".

También es malo para las administraciones, ya "tensionadas" por el elevado volumen de proyectos en tramitación. De hecho, en enero pueden caducar entre 70 y 80 GW renovables si no se acelera la tramitación, según trasladan fuentes del sector a La Información. Esto se traduce en "un empleo ineficiente de los recursos en proyectos que no podrán ser viables". "Lo anteriormente señalado hace que resulte necesario suspender las tramitaciones de aquellos proyectos que, pretendiendo evacuar en nudos de concurso, aún no dispongan de permisos de acceso y conexión", apunta el decreto.

Para poder acudir al concurso planteado en la orden que está pendiente de publicación definitiva, cada participante debe constituir las garantías económicas que servirán para cubrir el impago de penalizaciones por incumplimiento de los compromisos temporales de inyección de energía (25% del coste estimado de la energía no producida), así como los socioeconómicos, de afección ambiental y activación de zonas de reto demográfico (40 euros por kW instalado).

Según informó el departamento que dirige Teresa Ribera, la potencia y el número de nudos sometidos al procedimiento de concurrencia competitiva se determinó teniendo en cuenta la senda de cumplimiento de objetivos establecida por el PNIEC.

Red Eléctrica, filial de Redeia, en su condición de operador del sistema eléctrico, es quien publica las capacidades de acceso de los nudos que conforman la red de transporte para la conexión de futuras instalaciones de generación renovable. La última actualización tuvo en cuenta los escenarios planteados en la planificación eléctrica con horizonte 2026 aprobada en marzo de este año.