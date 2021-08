La hostelería no encuentra camareros: "Prefieren trabajar en la construcción".

En todas las grandes crisis siempre hay un sector que sale más perjudicado, fruto de años de excesivo crecimiento. Una situación que va creando una 'burbuja', que con los años va aumentado, hasta que el día menos pensado explota. Así lo hemos podido presenciar en diferentes depresiones a lo largo de las últimas décadas, como la crisis de las 'puntocom' en 2001 y la inmobiliaria en 2008. En la reciente crisis, motivada por la pandemia del coronavirus, hay un sector que ha sido el más castigado: la hostelería. Y, en concreto, unos trabajadores que han acusado más las restricciones de los gobiernos: los camareros. Esas personas mileuristas, que trabajan sábados y domingos, sin cobrar pagas extra y que viven con un elevado estrés fruto de atender a más mesas de las que realmente pueden y recibir, muchas veces, la ira de algunos comensales que no comparten el gusto del chef.

El pasado verano, la preocupación de los hosteleros se centró en la posible falta de clientes que pudieran llenar los bares y restaurantes de la península. Una inquietud que se materializó en, posiblemente, el peor verano, en cuanto a ingresos se refiere, de muchos de ellos. Doce meses después del inicio de aquel verano, comenzó uno nuevo, pero con preocupaciones diferentes: no había camareros que quisieran trabajar en la hostelería. Una realidad que se puede comprobar acudiendo al portal de empleo de InfoJobs, donde en pleno mes de agosto -la temporada más alta para el sector- nos encontramos con hasta medio millar de ofertas de empleo, muchas de ellas publicadas en julio.

Sin embargo, desde la asociación de hosteleros de Lleida esta falta de camareros no les pilla por sorpresa y sostienen que "no es nueva" y que estas tensiones "ya las veíamos desde 2019". Sin embargo, remarca que le ha sorprendido la "rapidez con la que nos la hemos encontrado" tras la crisis de la Covid. Algo en lo que coincide Héctor Cañete, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, que afirma que esta situación "no es específica de ahora mismo" y que "esta falta de demanda es anterior a la pandemia". Dos afirmaciones que corroboran que el sector ya estaba viviendo un problema de falta de personal.

"Los que pasa es que pagan mucho mejor en la construcción y aquí están sucediendo dos cosas: hay más obras nuevas y todas las casas de reformas tienen una obra contratada para los próximos dos o tres meses", sostiene el economista Gonzalo Bernardos, que prosigue "estos empleos tienen (para los camareros) mejor horario -con fiesta el sábado y el domingo- y se ha producido un efecto desplazamiento". Bernardos asegura que "esta situación no es nueva" y que ya existía en los años previos a la crisis de 2008. Aunque los dos sectores pueden parecer muy diferentes, el economista añade que "tienen una complementariedad muy elevada" porque "incorpora a personas que no tienen una elevada formación y que van de un sector a otro dependiendo de las oportunidades".

Por último, el profesor sentencia que "la falta de empleados se soluciona muy rápidamente: les pagas mejor y les das más días de fiesta". Esta mediocridad de las condiciones laborales que señala Bernardos, coincide con el planteamiento de otro economista, Francisco Coll Morales, que asegura que "la temporalidad que hay en este sector echa mucho para atrás". Además, fuentes de las asociaciones de hosteleros reconocen que puede ser ésta una de las razones por las que no encuentran personal, "el coronavirus ha dado mucho tiempo libre a la gente y les ha permitido plantearse formas nuevas de trabajar".

Desde las asociaciones de hosteleros prefieren no darle mucha importancia a esta crisis que vive el sector y confían en recuperar pronto a sus trabajadores, "es un tema puntual, nos hemos organizado y no nos preocupa porque el verano ya está avanzado. Esperamos que para el año que viene se solucione". Pero, subrayan que de ellos no depende la contratación: el que "marca las pautas" es la Covid. Un virus que ha dejado, por segundo verano consecutivo, muchos lugares de España con sustanciales restricciones, como es el caso de Galicia, donde solo se permite un 30% de capacidad en el interior y un 50% en el exterior. Una situación que puede llevar a muchos hosteleros a optar por una decisión que vaya a contracorriente del gremio, como reconoce Héctor Cañete, "si funciono al 30% de nada me vale contratar".

Los dos economistas coinciden en calificar esta situación de "coyuntural" y creen que la mejoría de este sector traerá consigo unas condiciones económicas más acordes a la demanda de los camareros. Así, el profesor Bernardos argumenta que la hostelería "se recuperará" y, sentencia: "De lo que se quejan los hosteleros es que no encuentran personal con las condiciones que tenían en el año 2019". El economista Coll Morales, también cree que "con el paso del tiempo, el sector vivirá cambios en lo relativo a los trabajadores" y que "el empleo se profesionalizará, a la vez que su calidad tenderá a ir mejorando".