ING eleva la remuneración de su Cuenta Naranja al 1,25% a sus clientes con nómina

La guerra por el pasivo no se libra en depósitos, si no en el terrero de las cuentas remuneradas. Ante el temor de quedarse descolgado, ING acaba de anunciar que eleva la remuneración de la Cuenta Naranja del 1% al 1,25% TAE para los clientes con Cuenta Nómina y del 0,70% al 0,85% TAE para los que aún no disponen de una. La subida, que se hará efectiva a partir del 1 de junio.

En lo que va de año, ING ha aumentado la remuneración de la Cuenta Naranja en tres ocasiones una vez que el Banco Central Europeo (BCE) sigue subiendo los tipos de interés. En la reunión de mayo, colocó el precio del dinero en el 3,75%. Los movimientos de ING, el volumen de contratación de la Cuenta NARANJA se ha incrementado un 178% en lo que llevamos de 2023, respecto al mismo periodo del año pasado. Adicionalmente, ING también ha elevado la remuneración de sus depósitos a 12 y 18 meses del 1,05% al 1,30% TAE y del 1,25% al 1,50% TAE respectivamente.

A pesar de estos movimientos, la rentabilidad que ofrece ING se queda por detrás de otras entidades bancarias. Por ejemplo, MyInvestor remunera con un 2% su cuenta remunerada, después de que elevara el saldo máximo a remunerar hasta los 50.000 euros. Banco Sabadell es otra de las entidades que ha incrementado la remuneración de su cuenta remunerada 'online' hasta el 2,50%. Renault Bank, en cambio, llega a ofrecer un 2,27% por su cuenta remunerada.

En cuanto a los depósitos, las mejores remuneraciones para plazos de doce meses y 18 meses se sitúa ya por encima del 3%, aunque las mejores ofertas provienen de la banca digital y de los neobancos. Así, Wizink paga ya un 3,3% por su depósito a un año, mientras que EBN Banco ofrece una remuneración del 2,90% y Openbank la sitúa en el 2,75% si, además, se domicilian ingresos.

Dentro de la banca extranjera, las mejores ofertas que se pueden contratar provienen de la banca extranjera. La Cuenta Facto ofrece una remuneración del 2,55% a un año.