Los expertos creen que la inflación será temporal pero seguirá en el corto plazo

Mientras las principales economías del mundo encarrilan la recta final de si recuperación económica, la preocupación se centra en la inflación. Según han explicado desde Capital Group este jueves, será un fenómeno temporal, pero no se acabará en solamente tres meses, sino que esa temporalidad será un poco más larga. En un encuentro con los medios, el corresponsable de desarrollo de negocio de Capital Group en Iberia, Mario González, ha señalado que si bien no se trata de cifras de doble dígito, habrá que acostumbrarse a niveles de inflación más altos a los previos a la crisis.

"Tras una década de inflación baja, los bancos centrales se sienten cómodos con una inflación temporal", ha señalado González durante el encuentro con los medios. En cuanto a su posición respecto a la economía global, es positiva aunque "asimétrica y a diferentes velocidades dependiendo de las distintas geografías", según ha señalado González. Concretamente, esperan un crecimiento del 6,4% en 2021 para Estados Unidos y del 4,4% para Europa, en tanto que son los países emergentes los que crecerán más, con un 6,7%.

Asimismo, consideran que el entorno macroeconómico actual puede durar aún hasta 24 meses, aunque han explicado es "bastante complicado" analizar este ciclo porque es único en los últimos cien años debido al nivel de estímulos que se están poniendo en marcha, entre otras cosas. La gestora ha destacado que el despertar de la demanda acumulada es un motor "muy importante" para la recuperación y creen que todavía queda mucha.

El 'high yield' se abre como oportunidad "atractiva"

El corresponsable de desarrollo de negocio de Capital Group en Iberia, Álvaro Fernández, ha señalado que el 'high yield' ofrece oportunidades "atractivas", al tratarse de un universo más grande y diverso con un mayor número de sectores emitiendo y que ofrece también un reflejo más fiel de la economía. Además, ha destacado que los ratios de 'default' son bajos y que son menos sensible a los tipos, con un yield que podría rondar el 4%, por lo que cree que "puede tener sentido".

La gestora es más cauta en referencia a los bonos corporativos, ya que es la parte de la renta fija en la que más se han reducido los 'spreads' y la que más sensible a la subida de los tipos de interés. Esto hace que la firma se muestre más cauta en ese sentido, aunque eso "no significa que no encontremos oportunidades": defienden que la idea es irse a carteras globales con riesgos más diversificados.

Por último, González ha señalado que en Capital Group no creen que el debate entre las estrategias de inversión 'value' y 'growth' "tenga mucho sentido". "Para nosotros, lo importante es conocer en profundidad los fundamentales de las compañías", ha defendido, y ha argumentado que es muy complicado hacer 'market timing' con los estilos de inversión, sobre todo de forma consistente.