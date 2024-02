La mitad de hogares tiene problemas para instalar cargadores de coches eléctricos 

Más de la mitad de los hogares españoles no podrían instalar cargador para eléctico

El 55% de las viviendas de España no podría instalar un cargador para coche eléctrico al no contar con una plaza de garaje propia, según informa Idealista este martes. No obstante, y en provincias como Málaga, más de la mitad de las viviendas (64%) sí podrían instalar un cargador en su garaje, seguida de Pontevedra (61%), Guadalajara (56%), Valladolid (56%), Lugo (55%), Granada (52%), Cantabria (52%), Toledo (51%), Murcia (51%), Castellón, Segovia y Ourense (50% en los tres casos).

En la parte contraria de la lista se encuentran Guipúzcoa (25%), donde tan solo una de cada cuatro viviendas podría albergar un cargador para coche eléctrico, seguida de Barcelona (30%), Vizcaya (30%), Jaén (32%), Córdoba (32%), Cáceres (36%), Sevilla (37%), Valencia, Badajoz, Lleida y Burgos (38% en las 4 provincias) y la provincia de Madrid (40%).

Diferencias entre regiones

Las diferencias entre zonas se acentúan en el caso de las capitales, con Lugo (64%) liderando la lista de viviendas que sí podrían instalar un cargador, seguida Pontevedra (62%), Murcia (53%), Ávila (53%), Guadalajara (53%) y Albacete (50%). Por debajo se encuentran ciudades como Vitoria (49%), Ourense (48%), Teruel (48%), Santa Cruz de Tenerife, Soria, Ceuta, Oviedo y León (con 47% en los 5 casos)

En cambio, solo el 13% de las viviendas en Cádiz podrían albergar un cargador para vehículo eléctrico, seguida de Barcelona (14%), Bilbao (21%), Valencia (23%), Huelva (25%), San Sebastián (26%) y Madrid ciudad (28%). El estudio de Idealista se ha elaborado a partir de 1,3 millones de anuncios de viviendas que estuvieron publicadas en la plataforma en 2023, contabilizando aquellas que tenían una plaza de garaje propia.