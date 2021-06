Bancos que cobrarán comisiones en junio... y cómo evitar pagar hasta 60 €

Los bancos siguen buscando cada vez más rentabilidad en un mercado donde los tipos de interés continúan manteniéndose al 0% y el ahorro de las familias se situó en máximos históricos a finales de 2020. Así, desde hace algo más de un año, la vía por la que están optando las entidades es por fidelizar aún más a sus clientes, de forma que los que tengan menos vinculación -sin ingresos mensuales o nóminas domiciliadas, por ejemplo- tengan que pagar más comisiones por el mantenimiento de las cuentas.

Esos cobros suelen ser mensuales, trimestrales o semestrales, por tanto serán muchos los clientes que en junio deban afrontar un pago extra que tendrá que ver con la comisión de mantenimiento. Y es que según el comparador financiero Helpmycash, casi todos los bancos cobrarán por sus cuentas este mes, las dos únicas excepciones son Caixabank y Bankinter. La lista de entidades es la siguiente:

Comisiones bancarias

El Banco BBVA cambiará el próximo 15 de junio las condiciones de su cuenta 'Cuenta Va Contigo'. Este día, los clientes no vinculados tendrán que empezar a pagar 40 euros por trimestre. Por su parte, los clientes del Banco Santander que no cumplan las condiciones de Santander One pagan 20 euros todos los meses.

La lista sigue con Banco Sabadell que aplica una comisión trimestral de 30 euros a los clientes de la Cuenta Expansión que no cumplen los requisitos. También con Bankia, ya que aquellos que no cumplan los requisitos del programa 'Por ser Tú', pagan 14 euros al mes por cada cuenta. Y con Kutxabank cuya comisión es trimestral y alcanza hasta los 30 euros.

Abanca, por su parte, cobra 50 euros en junio y diciembre a aquellos que no cumplen los condiciones del programa Cero Comisiones. También la de Ibercaja es semestral, por lo que en junio pasará el cobro de 60 euros. Por último: Unicaja tiene un pago extra de 30 euros cada trimestre y los clientes de ING que tengan más de 30.000 euros en la Cuenta Naranja pagarán 10 euros mensuales si no cumplen ciertas condiciones.

Cómo ahorrar comisiones

Según Helpmycash, hay tres cosas que los clientes pueden hacer para evitar pagar comisiones de mantenimiento. Una opción es, simplemente, revisar las condiciones de la cuenta e intentar cumplirlas. Por ejemplo, si se tiene la nómina en la entidad, con domiciliar algún recibo o realizar movimientos con la tarjeta de crédito, se esquive esta comisión.

También existe la posibilidad de cambiar de cuenta o cambiar de banco. Existen entidades alternativas gratuitas y sin requisitos o, incluso, otras cuentas dentro de la misma entidad a la que ya pertenecemos.