Planas se planta ante EEUU y exige que elimine ya el arancel a la aceituna negra. 

Luis Planas, ministro de Agricultura de España, se ha plantado ante Estados Unidos y ha exigido hoy que elimine ya los aranceles a las aceitunas negras españolas, que se impusieron durante la presidenta del republicano Donald Trump. Los aranceles continúan en vigor a pesar de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) se haya pronunciado en contra de ellos.

"Creo que estamos ya en el momento en el que, por parte de Estados Unidos, tiene que producirse claramente la eliminación de estos aranceles, que de forma, yo creo, absolutamente injusta, gravan las exportaciones de aceituna negra españolas", declaró el político a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura de los Veintisiete que se celebra en Bruselas. El ministro incidió en que "no cabe más medida de cumplimiento que la eliminación de los aranceles".

"El pasado 20 de febrero, la OMC en su panel estableció claramente que Estados Unidos no había dado cumplimiento a la anterior resolución de la propia OMC en relación con el tema de la aceituna negra. Ha pasado el plazo y Estados Unidos no ha contestado el resultado de este panel", expuso Planas. Insistió en que Washington, "al no recurrir el panel" da "la razón" a la OMC.

Aranceles de la 'era Trump'

Desde agosto de 2018, Estados Unidos ha aplicado medidas 'antidumping' y antisubvención sobre las importaciones de aceitunas negras españolas. En junio de 2019 se constituyó el correspondiente Panel, cuyo informe final se publicó en noviembre de 2021. En él se concluía que las medidas estadounidenses eran inconsistentes con las normas de la OMC y la administración del país comunicó su decisión de aceptarlo y no apelar.

Sin embargo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos inició en julio de 2022 una reapertura del procedimiento inicial para adaptar sus medidas a las conclusiones notificadas por el Panel y en diciembre de ese año comunicó que daba por cumplidas las exigencias del Panel.

Sin embargo, la Comisión Europea consideró que no había tal cumplimiento y, en abril de 2023, comunicó a la OMC su intención de iniciar consultas con Estados Unidos como paso previo a la solicitud de un Panel de Cumplimiento.

Este último se constituyó el pasado agosto y su informe definitivo, que se hizo público el 20 de febrero pasado, concluye que EE.UU. no aplicó correctamente una decisión anterior del organismo que le obligaba a reducir los aranceles.