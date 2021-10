El PSOE tumba el 'cheque bebé' y la ampliación de permisos que pedía UP

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 no incluirá la prestación universal para madres con hijos de 0 a 3 años, una suerte de 'cheque bebé' de 1.200 euros anuales, ni la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta los 6 meses, desde las 16 semanas actuales, ambas demandas de Unidas Podemos en la mesa de negociación. Así lo ha adelantado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en una entrevista en RNE en la mañana de este miércoles, y confirman a La Información fuentes del Ministerio de Hacienda que alegan motivos presupuestarios para rechazar estas medidas de marcado carácter social.

"Es una de las cosas que ha quedado encima de la mesa, es una demanda que va a ir creciendo con el paso de los años; se ha hecho mayoritaria en los últimos años y va a ir aumentando", pero ha quedado apartada "porque en una negociación presupuestaria todo el mundo cede un poco y esta es una de las cuestiones en las que nos es difícil convencer al Partido Socialista", ha declarado Belarra a los micrófonos de RNE. "Va a haber un consenso cada vez más mayoritario que nos va a llevar hacia allí. Si algo nos ha enseñado este año de pandemia es que la conciliación no existe, son los abuelos y son las escuelas, por tanto, avanzar en mejores mecanismos de conciliación, con extensión de las escuelas infantiles, con los 6 meses de permiso, con una prestación por crianza que se lo ponga un poquito más fácil a las familias que tienen hijos de 0 a 3 años, son medidas que se van a ir abriendo paso aunque en esta ocasión no las hayamos conseguido", se ha resignado Belarra.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a este medio que, efectivamente, ese 'paquete familiar' que reclamaba Unidas Podemos en la negociación presupuestaria ha quedado fuera del Proyecto de PGE. Bajo la justificación de que "no todo entra en una negociación" y de que ya se hizo "un esfuerzo muy importante" con la ampliación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 16 semanas, desde el departamento que pilota María Jesús Montero añaden que en 2022 el techo de gasto "no va a crecer prácticamente" respecto a este ejercicio (196.142 millones de euros, un 0,02% más que en 2021) y que la aplicación de estas medidas requeriría "un esfuerzo" presupuestario que en estos momentos no se puede hacer. "Ojalá se pudieran poner en marcha", se lamentan.

"En una negociación, todas las partes tienen que ceder", explican fuentes conocedoras de las conversaciones que se han mantenido en el seno de la coalición en los últimos días. Unidas Podemos había marcado dos líneas rojas, fundamentalmente, la instauración de un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15% y la intervención del mercado del alquiler de vivienda para bajar los precios en las zonas tensionadas. El PSOE, con una cesión final del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha accedido a estas dos demandas de los socios 'morados', pero a cambio UP ha tenido que renunciar a otras medidas, como es el caso de la prestación universal por crianza o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad.

En cualquier caso, Unidas Podemos no abandona sus aspiraciones de cara a futuras negociaciones. Durante los últimos días, los socios de la coalición ya venían asumiendo que el 'paquete familiar' podría quedarse fuera de los Presupuestos, llegando a plantear incluso en la mesa una ampliación progresiva de los permisos de nacimiento para amortiguar su impacto presupuestario en varios ejercicios, pero finalmente el PSOE ha tumbado todas las medidas propuestas en esta materia. Aun así, Belarra ha asegurado que esta negociación "ha sido la más difícil desde la salida de Pablo Iglesias, y se ha demostrado que Unidas Podemos está en plena forma".

La ministra y secretaria general de Podemos, que ha pilotado las negociaciones por la parte de la formación morada, también ha reconocido el papel destacado de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en este proceso y ha afirmado que la consecución de estos Presupuestos, los segundos de la coalición, refuerza a Yolanda Díaz. La vicepresidenta, por su parte, aseguró este martes, tras la consecución del acuerdo, que "las negociaciones son complejas" y se mostró "satisfecha". "Saben que Unidas Podemos presentó en agosto una propuesta al PSOE, y yo tengo que decir que son unos buenos PGE, que la coalición goza de muy buena salud y que hay satisfacción por lo que hemos hecho. Los dos equipos han demostrado flexibilidad y han cedido, y nunca con líneas rojas", insistió.