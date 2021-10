PSOE y PP fuerzan a Díaz a revisar la cotización de los contratos por horas

El PSOE y el PP han pactado y aprobado este miércoles en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de Unidas Podemos, encargar al Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz un estudio sobre el coeficiente de parcialidad aplicado al cálculo de las prestaciones y subsidios por desempleo.

Concretamente, el texto aprobado por el Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, pide el Gobierno mejorar el sistema de protección por desempleo mediante una "reordenación y simplificación de sus prestaciones". "A tal efecto", prosigue la enmienda aprobada, "se realizará un estudio para determinar la equidad en la aplicación del coeficiente de parcialidad en el cálculo de las prestaciones y subsidios por desempleo".

Foro Asturias considera que vulnera el principio de igualdad

La enmienda transaccional, pactada por el PSOE, el PP y Foro Asturias a partir de una proposición no de ley defendida por la formación asturiana, ha sido aprobada este miércoles en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso con el voto favorable de Vox, ERC y PNV. Unidas Podemos ha votado en contra y Cs se ha abstenido.

En defensa de su iniciativa, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha criticado que este coeficiente vulnera el principio de igualdad, al condicionar las prestaciones de forma que condiciona menores cuantías, independientemente de su salario o las cantidades cotizadas. "Se mire por donde se mire es palmariamente injusto", ha dicho.

Podemos considera que abre la puerta al fraude

Sin embargo, el portavoz laboral de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha alertado de los "riesgos" que conlleve la minoración o supresión de los coeficientes en supuestos como el que a un directivo le compense pagar sueldos más altos, pero de menor jornada, a sus directivos, ahorrándose el pago de cotizaciones, pero también en sectores precarizados.

Así, ha señalado que un empresario tendría más fácil ofrecer contratos de una hora y pagar el resto de la jornada en 'negro', ya que su cotización no se vería afectada. Por ello, ha pedido "acabar con la parcialidad no deseada" y "afrontar las causas y no intentar minimizar las consecuencias" con "medidas estructurales", como la eliminación de las horas complementarias en estos contratos.

Por otro lado, la diputada del PSOE Mercè Perea ha recordado en su intervención que ya se han introducido mejoras en la aplicación de estos coeficientes, y ha avalado la posibilidad de introducir cambios "previo estudio", pero "no su supresión". "Hay que hacerlo bien, no de cualquier manera", ha dicho, señalando que la prestación "no puede obviar" la duración de la jornada.

Por último, desde el PP, por medio de su diputado Tomás Cabezón, han esgrimido la necesidad de estudiar si existe una "situación de desventaja" derivada de este coeficiente para mejorar la protección de personas con peores condiciones laborales.