Putin amenaza con cerrar el grifo del gas y el crudo si la UE topa sus precios. 

Putin ha afirmado que Rusia no suministrará "absolutamente nada si esto contradice nuestros intereses, en este caso económicos" una amenaza que aplica directamente a las exportaciones de gas, petróleo y carbón. En su intervención en el VII Foro Económico Oriental Vladivostok, capital del lejano oriente ruso, Putin ha manifestado la voluntad de Rusia de cumplir los contratos firmados, pero también ha advertido que de tomarse medidas políticas que contradigan lo estipulado en los contratos, "simplemente" no los cumplirán. Esta ha sido la respuesta del líder ruso a las propuestas del G7 y la Unión Europea, el primer grupo de países acordó establecer un límite al precio del crudo ruso y la UE está valorando aplicarlo al gas de la misma procedencia.

Minutos antes, Putin había expresado que consideraba que era una "tontería" que la UE estableciese esta limitación porque solo provocaría un incremento del coste. También culpo a los compradores europeos de Gazprom de la escalada de precios, de los 300 a los 3.000 euros por cada mil metros cúbicos de gas, ya que habían decidido optar por el mercado al contado en lugar de firmar contratos fijos a largo plazo. "Ellos mismos han creado el problema y ahora no saben qué hacer. Se han arrinconado en un atolladero sancionador", ha dicho. Putin ha recordado que durante décadas la UE ha contado con una "ventaja competitiva" gracias a los hidrocarburos rusos, puesto que es mucho más rentable que el gas natural licuado de EEUU.

La Comisión Europea propuso cinco iniciativas para responder a los "astronómicos" precios energéticos, entre ellas introducir un tope a las compras de gas ruso, reducir los ingresos de las compañías energéticas y establecer un ahorro obligatorio de electricidad. Esta propuesta, como la del G7, trata de cortar la financiación de la campaña militar rusa en Ucrania en momentos en que la Unión Europea ha adquirido el 54% de todos los combustibles fósiles exportados por Rusia desde fines de febrero por un valor de 85.100 millones de dólares. Aunque no hay cifras oficiales disponibles, se estima que Rusia ha invertido alrededor de 100.000 millones de euros en financiar la guerra contra Ucrania, por lo que los ingresos procedentes de la exportación de combustibles se han convertido en "el factor clave" que hace posible la campaña militar rusa.

Rusia asegura que tiene otros compradores

Rusia estima que Europa ha dejado de ser un mercado "premium" y asegura que "no tiene problemas" para exportar sus hidrocarburos, porque "la demanda en los mercados mundiales muy alta" y ha puesto como ejemplo a China, cuya economía crece igual que las necesidades energéticas. "Estamos dispuestos a satisfacer la creciente demanda de todos aquellos que quieran trabajar con nosotros", señala. El líder ruso ha negado que utilice la energía como arma contra Europa. "Nord Stream está prácticamente cerrado ahora y todos dicen que Rusia utiliza esto como un arma. Es un sinsentido y una tontería", ha recalcado.

Además, ha precisado que fue Ucrania quien cortó una línea del gas ruso que pasa por el país por "no poder controlarla" debido al conflicto militar ruso, mientras que Polonia sancionó el gasoducto Yamal. "¿Quién lo hizo? ¡Ellos!", ha agregado. El viernes pasado Rusia suspendió indefinidamente el flujo de gas a Europa a través del Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania por debajo del mar Báltico, tras alegar una fuga de aceite en la única turbina aún en funcionamiento en la estación compresora de Portovaya, en la región de Leningrado.

Putin ha sostenido que todos los trabajos de mantenimiento y reparación de las turbinas se rigen por la ley británica, según le ha explicado el consejero delegado de Gazprom, Alexéi Miller. Explica que el contrato no se firmó con la sede de Siemens Energy en Alemania, sino con su filial británica, que efectúa las reparaciones en su taller de Canadá. Una de las turbinas reparada allí recientemente y enviada a Alemania por Canadá; sin embargo, no fue devuelta aún a Rusia. Putin apunta que ahora la última turbina que estaba operativa se ha detenido también por la fuga "y ahora ellos, los europeos, dicen repárenla". "No, no es un arma, ¡ellos mismos se han arrinconado por las sanciones", ha recalcado.

Dispuesto a reanudar el Nord Stream 2

También ha dicho que estaba dispuesto a reanudar el Nord Stream 2, pero que este gasoducto también está sancionado. Sobre esta infraestructura, aseguró que Moscú está dispuesto a abrir la llave del gas por esas tuberías con destino a Alemania "mañana mismo". El mandatario ruso ha afirmado que la puesta en marcha del Nord Stream 2, una de las vías para aumentar los suministros de gas a Europa, depende de "las tecnologías apropiadas", mecanismos que Moscú asegura que ya ha desarrollado, según ha recogido la agencia de noticias TASS. Asimismo, ha hecho hincapié en que solo es necesario "presionar un botón" para abrir este gasoducto.