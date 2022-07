Rebelión de los técnicos del INE contra Calviño: "Puso en duda nuestro trabajo"

Dicen que el viernes previo a que Juan Manuel Rodríguez Poo comunicase su dimisión como presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) la situación era "insostenible". La publicación en El Confidencial acerca de que la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, había decidido cesar al máximo responsable del organismo desató el nerviosismo en las oficinas del INE. Sobre todo porque, según varias fuentes, "Rodríguez Poo ha hecho una labor fantástica", "es el mejor presidente que ha tenido el INE" y "los datos son los que son". Los empleados de la institución critican que los comentarios por parte de Calviño y de otros miembros del Gobierno sobre las estadísticas públicas "han puesto en duda nuestro trabajo".

En esta línea se expresaron desde la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE), que consideraron una "novedad sin precedentes" que "el propio Gobierno y, en particular desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se cuestionen las cifras de Estadísticas del INE tan relevantes como el IPC o el PIB, anunciándose hace meses desde el propio Ministerio la creación de una estadística no oficial (dado que no está incluida en el Plan Estadístico Nacional) denominada Indicador Diario de Actividad para contraponerla al propio PIB". En un durísimo comunicado, los estadísticos alertaban de un "ataque a la independencia" si el Gobierno cesaba al presidente del INE y nombraba a un sustituto, en concreto, a Israel Arroyo.

Una de las fuentes consultadas asegura que "la gota que colmó el vaso fue la corrección del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre". El INE rebajó en una décima el crecimiento del PIB de los tres primeros meses del año, hasta el 0,2%. No era la primera de las revisiones. De hecho, fue en septiembre de 2021 y tras una rebaja de más de un punto del PIB cuando comenzaron las discrepancias entre el Gobierno y la dirección de Estadística. El INE creó entonces unos grupos de trabajo para revisar las metodologías y tratar de medir lo mejor posible la incertidumbre económica tras los estragos de la crisis del coronavirus. Tras su revisión más reciente, la vicepresidenta habría tomado la decisión de cesar a Rodríguez Poo, pero este se adelantó y presentó su dimisión. La versión del Ministerio es que el presidente dejó el puesto por "motivos personales" y que éste ya había comunicado con anterioridad su voluntad de salida.

"La dimisión no es gratis, todo hace pensar que es un pacto entre el Gobierno y el presidente del INE para buscarle otro puesto", apunta una fuente conocedora de las circunstancias. El Ministerio de Asuntos Económicos subraya que el trato con Rodríguez Poo es "excelente" y tal como publicó este periódico, el departamento de Calviño está en conversaciones con el catedrático para mantenerle cerca, ya sea como asesor o en algún puesto internacional. Ahora, el "temor" para los empleados del INE es que el nuevo presidente decida "remodelar toda la cúpula". Algo que, aseguran, "no va a ser fácil" si se tiene en cuenta que el presidente del organismo lo nombra el Gobierno, "al que le queda un año y medio". Se mantienen "a la expectativa" y con el enfado de que Moncloa haya "puesto en duda" su desempeño.

Con todo, durante los últimos días, "el INE ha seguido funcionando con normalidad", aseguran. Todos los técnicos con los que ha hablado este periódico reivindican la independencia del organismo y subrayan que "no se pueden alterar los datos". Consideran que "se han utilizado políticamente las estadísticas" y recuerdan que utilizan unas metodologías que también valida Eurostat, por lo que no entienden "que se ponga en duda" el trabajo que realizan. "Dicen que no se cumplen las expectativas, pero, ¿Qué expectativas? Los datos son los que son", insisten. La vicepresidenta Calviño aseguró que la actividad económica ya había recuperado el nivel previo a la crisis del coronavirus, pero esa realidad no la muestra el cálculo del PIB que realiza Estadística. En cierto modo, el INE no cumple con las expectativas del equipo económico del Gobierno.

Sobre la medición del índice de precios al consumo (IPC), que en la actualidad no mide las tarifas del mercado libre, consideran que "podría cambiarse". Este es un asunto en el que el INE lleva meses trabajando, pero hasta la fecha no lo ha logrado. Pese a las reuniones con las compañías eléctricas, el INE sigue sin incorporar el 60% del mercado energético en su cálculo, algo que llevó al Gobierno a defender que se estaba sobreestimando la inflación. El último dato, correspondiente a junio, tampoco valida la hipótesis que defendía Calviño en marzo, cuando aseguraba que la inflación había "tocado techo".

Tras la salida de Rodríguez Poo, fuentes gubernamentales daban por hecho el nombramiento del ex secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. Sin embargo, fuentes sindicales añaden que "se les ha ido de las manos" y creen que "sería muy difícil de justificar que se hiciera presidente a un profesional que acaba de salir del Gobierno. Se entendería como una politización del INE". En este sentido, varias voces creen que Economía optará por nombrar a alguien "de la casa". Una de las opciones más viables es la de ascender a la actual secretaria general, Ángeles Sebastián Campoy, que lleva vinculada a la institución más de dos décadas. "Si no han podido manejar a Rodríguez Poo, tampoco podrían con Sebastián, es una profesional intachable", señala uno de los técnicos consultados.

La intención del Gobierno es la de aprobar un nuevo Estatuto y una nueva estructura para el INE. Un asunto del que, desde los sindicatos aseguran, se han enterado por la prensa. "Es la primera vez que se comunica un cambio así antes de que se produzca y con un comunicado enviado por la noche", ironiza una de las fuentes. Otra de las voces consultadas considera que "son excusas, porque no es ninguna novedad que el INE incorpore nuevas fuentes de datos". De hecho, señalan que la nueva estructura que comunicó el Ministerio de Asuntos Económicos fue diseñada por el ya expresidente, Juan Manuel Rodríguez Poo. "No tiene sentido que se vaya a cesar al responsable y ahora se ejecute su estrategia", critican. Fuentes del departamento de Calviño explican que este cambio en la estructura y la incorporación de nuevas fuentes de información es un proceso que se enmarca en el Plan Estadístico Plurianual 2021-2024 y descartan que se trate de una "improvisación".

Fuentes sindicales consideran positivo que se modernice el organismo pero echan en falta un mayor refuerzo de los recursos humanos. Entre enero de 2020 y enero de 2020, el INE ha perdido más de 200 efectivos. En la actualidad, y según el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, trabajan 3.033 personas. Del total, el 73% tiene más de 50 años. Los técnicos del INE aspiran a que el nuevo presidente "sea quien sea" siga desempeñando la labor "con rigor e independencia".