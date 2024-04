Saiz busca una solución para eliminar las trabas a la jubilación de fijos discontinuos.

No son muchos, pero han quedado en una situación de vacío legal desde la última reforma del sistema público de pensiones. Son trabajadores que acuden a las oficinas de la Seguridad Social para presentar la solicitud de cobro de la pensión y dan con la sorpresa de que no pueden jubilarse por no tener el mínimo de años cotizados para poner fin a su carrera laboral. ¿El motivo? Tienen un contrato fijo discontinuo y solo desarrollan su actividad durante unos pocos meses al año, por lo que tienen lagunas en sus carreras de cotización. Esto no es una novedad, pero lo que sí cambió con la introducción de la ley impulsada por José Luis Escrivá fue el borrado del coeficiente multiplicador del 1,5 aplicable a las jornadas a tiempo parcial desde octubre de 2023.

Este cambio no fue fortuito, sino que trasladó a la norma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se estableció que un día trabajado a tiempo parcial pasaría a computar como un día trabajado a tiempo completo a la hora de acceder a la pensión de jubilación. Es decir, se trata de una mejora centrada en las personas con un contrato a tiempo parcial que, en contrapartida, ha desprotegido a aquellos que cuentan con un contrato indefinido con actividad intermitente. Los sindicatos estiman que unas 8.000 personas se encontrarían en esta situación, la mayoría de ellos pertenecen al sector del campo y se localizan en el Levante, si bien hay ejemplos en otras partes del territorio nacional.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometió hace tres semanas a reparar esta situación en la mesa de diálogo que mantiene abierta con los representantes de la patronal y los sindicatos. Está previsto que las partes mantengan un nuevo encuentro el próximo lunes, no obstante, fuentes conocedoras trasladan que el Gobierno no ha trasladado aún un papel que incluya una propuesta en esta materia, ni tampoco en el resto de temas que tienen pendiente desde la antes citada reforma de pensiones (jubilación parcial, coeficientes de reducción para llegar a la jubilación de forma anticipada y la colaboración con las mutuas en las bajas), por lo que confían en que lo dé a conocer en esa cita. Además, las fuentes sindicales expresan dudas de que esta equiparación vaya a ser total.

Los contratos fijos discontinuos han experimentado un gran crecimiento desde 2022 como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma laboral tutelada por Yolanda Díaz que penalizaba la contratación temporal con el objetivo de dar más garantías a los trabajadores. Se trata de una relación laboral de carácter indefinido en la que se establecen ciertas cláusulas por las que el empleador tiene que llamar al asalariado, es decir, que a diferencia de lo que sucedía con los contratos temporales estos tienen la garantía de que les volverán a requerir cuando aumente la demanda del servicio, por ejemplo, en los meses fuertes de la temporada turística en el caso de la hostelería o cuando se inicie la temporada de recogida de un cultivo, en el de la agricultura.

El alza en el número de contratos de este tipo se concentró especialmente a partir del segundo trimestre de 2022, cuando empezaron a aplicarse los desincentivos a los contratos de corta duración y a lo largo de 2023. En cambio, los datos de afiliación a la Seguridad Social y desempleo del mes de enero reflejaron que el ritmo al que se firmaban acuerdos laborales de este tipo se había reducido frente a años anteriores, pese a la campaña de Navidad y las posteriores rebajas. A la luz de estos registros, le llevó al Ministerio de Trabajo y Economía Social a defender que el número de trabajadores fijos discontinuos había tocado techo en el 5% del total de trabajadores en activo.

Lo cierto es que está por ver si la evolución del mercado laboral confirma que estos contratos tienden a la estabilización o, por el contrario, se trataba de una fotografía de un fenómeno concreto. El mes de marzo, con la Semana Santa como protagonista parece seguir la estela del inicio del año, ya que hubo hasta 158.271 firmas de este tipo de contrato, un 12% menos que las anotadas en el mismo periodo del año anterior. Además, es un número significativamente inferior al de firmas de acuerdos a tiempo completo (222.515). En paralelo, los fijos discontinuos protagonizaron buena parte de la creación de empleo del mes pasado, con 77.694 del total de 193.585 de las nuevas altas a la Seguridad Social, los que pueden ser tanto de activaciones de trabajadores en periodo de inactividad como personas que acababan de firmar un nuevo contrato.