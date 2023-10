Sánchez confía en la investidura a pesar de la "complejidad" de las negociaciones.

Después de poner punto y final este viernes a la ronda de contactos celebrada esta semana con los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado confiado en que "pese a la complejidad de las negociaciones" saldrá adelante su investidura.

En un acto del PSOE en Mérida, al que han asistido 1.500 personas, Sánchez ha reiterado que el pasado 23J los españoles dijeron que solo puede gobernar España un partido que comprenda la pluralidad del Congreso y que asuma como un activo y no como un demérito la diversidad territorial. "Quien reconoce tanto el pluralismo político como la diversidad territorial es el PSOE", ha proseguido el presidente del Gobierno, quien ha exigido al PP que deje de dar "lecciones de constitucionalismo" y cumplan "de pe a pa y de la a la z" la Carta Magna, como han hecho los socialistas, y renueven el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ha recomendado además al PP que, hasta que vuelvan las elecciones dentro de cuatro años, resuelva "su elefante en la habitación, que se llama Vox" y que es "peligroso" porque está provocando una regresión en el debate político y el cuestionamiento de consensos básicos. Sánchez, quien no ha hecho más mención a las negociaciones para la investidura ni se ha referido a la posible amnistía para los encausados por el procès, ha asegurado que tiene más ganas, más fuerza y más ilusión aún que la primera vez porque vuelva a haber un gobierno progresista.

Y en sus críticas al PP, les ha reprochado que cuando no llevaba ni una semana como candidato a la investidura ya le hubieran "hecho dos manifestaciones" y hubieran "calentado la calle para el 12O, como así sucedió". "A ellos les dejamos el ruido y las descalificaciones, no deja de ser curioso que no dejen de decir que ganaron las elecciones y quieran repetirlas", ha proseguido Sánchez, para quien el PP y Vox compiten para ver "quien grita más fuerte y quien la dice más gorda". Tras pedir a ambas formaciones "sentido de Estado, sensatez y respeto", ha concluido que el PSOE va a trabajar por un gobierno progresista que apueste por la convivencia siempre dentro del marco de la Constitución.

Respeto al derecho internacional humanitario en Gaza



En relación con el conflicto abierto que protagonizan Israel y Gaza, Pedro Sánchez, ha subrayado este sábado que Israel tiene el derecho a defenderse pero dentro del derecho internacional humanitario "que no avala materialmente la evacuación de palestinos de Gaza, tal y como dice Naciones Unidas". "Condenamos con rotundidad y sin ningún tipo de ambages el atentado terrorista de Hamás en Israel y también las muertes de israelíes".

El Ejército israelí ha indicado a la población del norte de la Franja de Gaza que tienen hasta las 16:00 hora local para trasladarse al sur del enclave por una serie de carreteras específicas que, aseguraron, no serán bombardeadas hasta ese horario. Este conflicto que tanto "sufrimiento, zozobra e inestabilidad" está generando, ha continuado Sánchez, "solamente va a ser resuelto cuando, como dice Naciones Unidas y las Cortes Generales, se reconozcan los dos estados, Israel y Palestina, para que puedan "coexistir en paz y seguridad".

Fuentes del PSOE han recordado que el Congreso aprobó en noviembre de 2014, con el apoyo de todos los grupos, una proposición no de ley que insta al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado. El texto, que salió adelante con 319 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra, fue fruto de una larga negociación en la que el PP aceptó cambiar el comienzo del texto, que pasó de "instar al Gobierno a impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado" a "instar al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado".

Asimismo, el PSOE aceptó el resto de la enmienda transaccional de los populares que instaba al Gobierno a "buscar en cualquier actuación en este sentido una acción coordinada en concierto con la comunidad internacional, y en concreto con la Unión Europea, teniendo plenamente en cuenta las legítimas preocupaciones, interés y aspiraciones del Estado de Israel".