Sánchez elude el alza fiscal hasta pasar la crisis y no renuncia a nadie en los PGE.

Lo primero, segundo y único para el Gobierno que preside Pedro Sánchez es asegurar que España sale de la recesión en la que la ha metido la pandemia del coronavirus y que lo haga cuanto antes recuperando los niveles de crecimiento económico y de empleo que se daban en el primer trimestre del año. En este objetivo, España necesita sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado "inéditos" e "históricos" y lo normal, ha señalado el jefe del Ejecutivo, es que se produzcan acuerdos a la altura de las circunstancias.

Sánchez ha acudido esta noche de sábado a La Sexta Noche para fijar la postura del Gobierno ante los grandes asuntos que convulsionan la actualidad. Si en la polémica que nunca cesa con la Comunidad de Madrid ha mostrado la mayor de las prudencias y se ha limitado a ofrecer toda su ayuda, en el terreno económico ha deseado que los demás tengan con él la misma actitud de colaboración.

Insiste en que las cuentas nacionales no pueden ser pasto "de vetos cruzados", no renuncia al apoyo de nadie (ni siquiera del PP, aunque tampoco la espere realmente) y adelanta que esos PGE de consenso a los que aspira no pueden incluir ahora medidas drásticas como subidas de impuestos (aunque sea a las rentas más altas), como viene reclamando su socio de coalición desde el inicio de la legislatura.

Con esta insistencia en ofrecer unos Presupuestos Generales del Estado de consenso se desmarca igualmente de la posición de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien ha manifestado de manera reiterada (la última vez en la misma mañana del sábado) su oposición a que en los mismos participe Ciudadanos y que sean negociados únicamente con los partidos que apoyaron la investidura.

El jefe del Ejecutivo se ha preguntado que por qué aspirar a unas cuentas públicas con solo 176 escaños, destacando que se ha excluido Vox y parece que el PP, pero el resto, lo que implica a Ciudadanos, los puede apoyar. Además, a su juicio eso es lo que quieren los ciudadanos, que demandan unidad. Preguntado si finalmente habrá Presupuestos, ha respondido que tiene que haberlos porque los vigentes se hicieron hace ya tres años y eso es como hablar de la prehistoria, más aún con una pandemia brutal de por medio.

Con todo, y después de la mano tendida, viene la mano en alto de advertencia: "Van a ser unos presupuestos progresistas" porque su Gobierno y su hoja de ruta para los próximos años es "progresista" y, en este camino, quedará plasmado en las cuentas la apuesta por la transición ecológica, la igualdad entre el hombre y la mujer y la defensa del estado del bienestar. No es que esté en el acuerdo firmado con Podemos que propició el Gobierno, es que es su convicción, ha subrayado.