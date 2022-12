La Seguridad Social lanza un simulador de cuotas para los autónomos en 2023

La Seguridad Social se pone las pilas de cara al próximo mes de enero del año que viene, fecha en la que entrará en vigor el nuevo sistema de cotización para autónomos, regido por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, cuya principal novedad es que los trabajadores por cuenta propia cotizarán en función de los rendimientos netos anuales previstos de cara a los próximos doce meses. El objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado a día de hoy por José Luis Escrivá es, entre otros puntos a tener en cuenta, la mejora de la prestación por cese de actividad, lo que comúnmente se conoce como el paro de los autónomos.

Por primera vez en la historia, este colectivo de profesionales, formado en la actualidad por más de tres millones de trabajadores y trabajadoras afiliadas, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, podrán cobrar una prestación social de hasta 430 euros al mes en el caso de que se den dos casuísticas. Además, otro cambio importante con respecto al régimen actual, tiene que ver con que a partir de enero no hará falta cerrar el negocio ni rescindir todos los contratos para recibir esta ayuda impulsada desde el Gobierno de España. Tampoco hará falta darse de baja en el RETA.

Cómo funciona la calculadora de cuotas para autónomos

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lanza el simulador de cuotas para autónomos 2023. Esta plataforma sirve para estimar la cuota que le corresponderá abonar a partir de enero con el nuevo sistema de cotización por rendimientos. Si el interesado no sabe muy bien cuáles serán sus rendimientos futuros, también existe la opción de "consultar cómo calcular tus ingresos netos".

En otro caso, bastará con elegir uno de los tramos que aparecen disponibles en la página web, que va desde una cuantía mínima de menos de 670 euros mensuales, hasta la máxima, estipulada en más de 6.001,00 euros al mes. En cualquier caso, decir también que la simulación es informativa y que la cuota a pagar se mostrará sin aplicar deducciones.

Qué factores afectan a tu cuota de autónomos en 2023

La cantidad a pagar dependerá de diferentes factores. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver si se es autónomo por primera vez, si ya está dado de alta como autónomo o si se fue trabajador por cuenta propia en el pasado y quiere volver a serlo. Hay otras circunstancias que pueden afectar a la cuota a pagar, como, es el caso, la comunidad autónoma donde se tenga registrado el domicilio fiscal, así como la edad de la persona física, siempre tiene que ser mayor de 18 años, o si se es hombre o mujer.

Qué autónomos podrán acceder a la cuota cero en 2023



La nueva tarifa plana para autónomos, que pasará de los 60 a 80 euros al mes durante los primeros 12 meses de actividad, ha propiciado que algunas comunidades autónomas, vayan a poner en marcha la denominada cuota cero para autónomos que se den de alta en 2023. Este es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia, que ya han anunciado que bonificarán la totalidad de las cuotas a la Seguridad Social de sus nuevos autónomos a partir del 1 de enero. En el caso de la llamada 'Tarifa Cero de Madrid' sufragará totalmente las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos durante los primeros doce meses de actividad. Aquellos que, además, tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y se acojan a la cuota reducida que propone el Estado, podrán ampliar otros doce meses esta tarifa cero.

En el caso de la Región de Murcia, los jóvenes desempleados inscritos en Garantía Juvenil y los desempleados de larga duración que se den de alta como autónomos disfrutan de una cuota cero durante los dos primeros años de actividad. Por otro lado, en Andalucía, empezará a aplicar esta cuota cero para los andaluces, dirigida a los jóvenes, menores de 30 años, quienes pagarán una cuota de cero euros a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad. La previsión es implementarla, al igual que en Madrid, a lo largo del año que viene. No obstante, los potenciales beneficiarios tendrán que cumplir con una serie de requisitos generales de obligado cumplimiento, como es el caso de no haber estado de alta como autónomo en los dos últimos años, no encontrarse en situación de proactividad y no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social.