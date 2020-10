¿Qué seguros pagarán más impuestos tras la subida que incluyen los PGE?

Los próximos Presupuestos Generales del Estado, si finalmente son aprobados, llegan con una subida fiscal cuyo objetivo son las rentas más altas. Sin embargo, el español medio también notará un incremento de sus gastos. Entre otras cuestiones, las próximas cuentas públicas recogen un incremento del Impuesto sobre las Primas de Seguro (IPS) del 6% actual al 8%. El Gobierno justifica la medida porque "el tipo no ha variado desde 1998 y España se sitúa en el tramo medio-bajo de la UE".

El IPS, de carácter indirecto, es el principal tributo que afecta a la actividad aseguradora y su sujeto pasivo son las entidades aseguradoras cuando realicen las operaciones gravadas, aunque, al igual que ocurre con el IVA, el tributo es soportado por el contribuyente al ser el consumidor final. Se aplica al cobrar la prima de seguro o los correspondientes pagos si son fraccionados. No obstante, no afecta a todas las pólizas, sino que hay algunas exentos. En concreto, la normativa que regula este impuesto incluye ocho operaciones que se encuentran exentas de esta carga fiscal y, por tanto, el incremento recogido en los PGE no les afecta.

Entre las excepciones se encuentran los seguros de vida, de caución o de crédito a la exportación y los agrarios combinados. Además, se incluyen las operaciones relativas a seguros sociales obligatorios y a seguros colectivos que instrumenten sistemas alternativos a los planes y fondos de pensiones, las de reaseguro y las de capitalización basadas en técnica actuarial. Por último, recoge como exenciones las operaciones de seguro relacionadas con el transporte internacional de mercancías o viajeros y las que cubren buques o aeronaves que se destinan al transporte internacional, con excepción de los que realicen navegación o aviación privada de recreo.

El resto de seguros sí están sujetos al Impuesto sobre las primas de seguro. De manera que los titulares de estas pólizas verán incrementada un 2% su prima. En España, el 95% de las familias tienen contratado algún tipo de seguro, entre los más demandados los de automóvil (79%), hogar (74%) y decesos (45%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares.

En el caso de los seguros de automóvil hay que tener en cuenta que son obligatorios, lo que deriva que el porcentaje de contratación supere en todos los casos el 73%, incluso entre las familias con menos ingresos, por debajo de 500 euros, según el informe 'El seguro en los hogares' que elaboró la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) en 2018. En España hay 32 millones de vehículos con seguro (coches, furgonetas, motos, autobuses, camiones…) y en 2019 la prima media del seguro de automóviles se situó en 356,1 euros, de acuerdo a los datos de Statista.

El seguro de hogar, pese a no ser obligatorio, también recoge una alta tasa de contratación. En la actualidad casi 18 millones de viviendas están aseguradas, en su mayoría a través de la cobertura multirriesgo. El informe 'Los percances patrimoniales' señala que estas pólizas cubren especialmente las goteras, las roturas de cristales y los servicios de asistencia, los siniestros más comunes. Esta póliza ha visto incrementados sus precios durante el confinamiento y la fase más aguda de la crisis provocada por el Covid-19, elevando la prima media de este ramo a su punto más alto del año, hasta 199 euros, según los datos que ofrece el Barómetro Avant2 del segundo trimestre.

Por otro lado, más allá de particulares, la subida de este impuesto repercute a los seguros de comercios, cerca de 1.475.000 están cubiertos; industrias, casi 720.000; e incluso comunidades de vecinos, unas 850.000 aseguradas en toda España. Pero, además, el seguro de decesos es otro de los afectados por el incremento del IPS en los próximos presupuestos generales. En España hay 21,9 millones de personas protegidas a través de 8,48 millones de pólizas de decesos, teniendo en cuenta que estas pólizas suelen cubrir a varios miembros de una misma familia.