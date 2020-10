Unidas Podemos tendrá en sus manos 11.000 millones de presupuesto en 2021

Nuevo paso en la evolución política de Unidas Podemos. Si los de Pablo Iglesias ya batieron todos los récords desde su creación y en apenas cinco años ya lograron formar parte del primer Gobierno de coalición desde la II República, ahora están a punto de atar la gestión de miles de millones públicos. Este es el horizonte que afrontan los morados gracias al anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que contempla un incremento considerable de las cuentas de los ministerios que controla la confluencia de Podemos e Izquierda Unida. En total, sus departamentos tendrán en sus manos más de 11.000 millones de euros. Y la mayoría no estarán en manos de Iglesias.

La ministra de UP con más poder económico será Yolanda Díaz. El Ministerio de Trabajo y Economía Social tendrá a su disposición más de 6.000 millones el próximo año. En concreto, su departamento manejará 6.266 millones, por lo que el incremento con respecto a 2020 es de más del 1000%. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, durante este ejercicio ha contado con tan solo 494 millones. Aunque hay que tener en cuenta que más de 1.000 millones provienen de los fondos europeos. Pero aún así, su partida confirma que Díaz es la que más reforzada sale del reparto diseñado por el Ministerio de Hacienda.

Esta gran cantidad para la cartera de la ministra gallega se explica con que gran parte de sus recursos se destinarán a transferencias para las comunidades y a reforzar los servicios de los que está a cargo. En concreto, 4.724 millones tendrá que destinarlos a reforzar los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Lo que es todo un refuerzo para uno de los organismos que más ha sufrido durante la pandemia de coronavirus. Además, recibe 1.095 millones a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ideado para canalizar los fondos de la UE. Y contará con 37 para financiar las medidas de reinserción laboral para los mayores de 50 años. Y aparte de eso, Trabajo estará vinculado a otros 1.850 millones para ejecutar programas del Fondo Social Europeo.

Iglesias, el segundo que más gestionará

La importancia del departamento de Díaz está detrás de que Pablo Iglesias no sea el miembro del Gobierno de Unidas Podemos que más dinero público manejará. El vicepresidente segundo dispondrá en su vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 de más de 3.835 millones de euros el próximo año. Cifra a la que llega por una partida estatal de 2.249 millones y otra de 917 de los fondos europeos. En definitiva, un 70% más que en 2020, cuando el departamento encargados de los servicios sociales, la dependencia o los objetivos de desarrollo contaba con 2.249 millones.

La mayor parte de sus gastos están en las transferencias corrientes a la Seguridad Social, para la que destina 2.511 millones. Después están las comunidades autónomas, a las que dota con 530 millones para que desarrollen las distintas políticas sociales. Entre estas dos partidas se reparte la aportación que la cartera de Iglesias hará al sistema de dependencia, que crecerá un 50% el próximo año hasta los 636 millones. A esto se suma el apoyo financiero al Instituto de la Juventud (INJUVE), que aunque está bajo el árbol de la vicepresidencia, recibe aportaciones de varios ministerios. El suyo le proporcionará 11,7 millones de euros. Aparte, habrá 9,5 millones disponibles para entidades, asociaciones y jóvenes participantes Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Montero y Castells duplican sus recursos

Otra miembro de UP que notará el reparto de fondos será la ministra de Igualdad. Irene Montero dispondrá de 451 millones en 2021, un 157% más que un año antes. Gran parte de estos fondos irán a parar a las comunidades autónomas para que desarrollen el programa Corresponsables. Dicha iniciativa es la medida estrella en mejora de la conciliación del Ejecutivo de coalición, y la inversión es ambiciosa para que las regiones impulsen políticas en ese sentido. De ese presupuesto, 49 millones provienen de los fondos europeos. La idea es que estos se destinen íntegramente a la protección de víctimas de violencia machista y de violencia sexual. Mientras que su departamento estrella, el Instituto de la Mujer, será dotado con 12 millones.

El Ministerio de Universidades de Manuel Castells también ha tenido buenas noticias del anteproyecto de Presupuestos. El titular de la cartera los utilizará para destinar ocho millones a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), otros 3,6 millones a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y 34 más para el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Y a pesar de que es quien debe preocuparse por las tasas universitarias y las becas, esas partidas las gestionará principalmente el Ministerio de Hacienda.

Garzón, el que menos tendrá

Quien no verá estos grandes incrementos en los fondos de su cartera es Alberto Garzón. El ministro de Consumo, que está siendo uno de los más activos por sus políticas contra la publicidad de apuestas y de comida no saludable, tendrá que conformarse con apenas 41 millones de euros. Aunque esté muy por debajo de sus compañeros, sí contará con muchos más fondos, ya que hasta ahora tenía 24 millones. Además, es uno de los tres departamentos que no recibe ni un euro del mecanismo de apoyo de la UE. La diferencia es que los otros dos son Hacienda y Presidencia, que sí tienen mucho más músculo. De esos apenas 40 millones, 10 los invertirá en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.