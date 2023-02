La cuota de la hipoteca variable puede subir hasta 500 € al mes por el Euríbor

El Euríbor, índice de referencia de las hipotecas variables, se encuentra ya en el 3,524% a falta de un día para que termine el mes de febrero de 2023. Un dato similar no lo veíamos desde hace más de 14 años, concretamente desde noviembre de 2008. Además, todo hace indicar que seguirá subiendo: "el Banco Central Europeo (BCE) ha subido este mes los tipos de interés oficiales un 0,5% y si en marzo vuelve a subirlos otro 0,5%, llegarán 3,5%, por lo que es muy probable que veamos unos niveles de Euríbor en torno al 4% antes de verano", asegura el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli.

Este auge está ocasionando graves problemas a aquellos que ya tienen una hipoteca contratada a tipo variable. Y es que, una de las consecuencias más directas de la subida del Euríbor es la subida de las cuotas de los préstamos variables en vigor. Por ejemplo, quien contrató en febrero del año pasado una hipoteca a tipo variable de 150.000 euros a 30 años, con Euríbor+0,99% de diferencial, se habrá aprovechado de un año pagando muy pocos intereses (en febrero de 2022 el Euríbor estaba en negativo, concretamente en el -0,335%), pero ahora, con la revisión de este mes, verá cómo su cuota aumenta de los 459,06 euros que pagó hasta ahora a los 750,31 euros que pagará al menos hasta que le toque la siguiente revisión, en febrero de 2024. Esto supone un encarecimiento de 291,25 euros al mes o 3.495,03 euros en un año.

Si la hipoteca fuera más alta, el encarecimiento también será mayor: en un préstamo de 300.000 euros con las mismas condiciones del caso anterior vemos que la cuota se encarecerá hasta 582,51 euros cada mes al pasar de 918,11 euros a 1.500,62 euros. Esto supone un encarecimiento anual de 6.990,07 euros en el préstamo.

La subrogación, una de las opciones para paliar la subida del Euríbor

A raíz de la enorme subida del Euríbor y el consecuente encarecimiento de las hipotecas variables, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció ya a finales de 2022 que durante todo este año 2023 los bancos no podrían cobrar comisiones a los clientes que quieran amortizar totalmente su hipoteca o subrogarla para poder cambiar sus condiciones por otras mejores. Por tanto, ahora, las subrogaciones y las cancelaciones de hipoteca son casi gratuitas, ya que los usuarios solamente tendrán que pagar los trámites asociados a la operación, como puede ser la tasación de la vivienda.

Pero ¿es buen momento todavía para hacer una subrogación? El director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, asegura que es cierto que "la hipoteca al 1% ya no existe" y que "cada vez es más complicado subrogarse porque las hipotecas nuevas también son cada día más caras, pero aún se encuentran buenas ofertas en el mercado". Colombelli añade que el mayor impedimento para realizar este cambio es "el desconocimiento": "Mucha gente no sabe qué puede suponer para su economía la subida del Euríbor y, hasta que no ven que pagan más, no se preocupan. La gente no compara y no quiere perder tiempo en cambiar de hipoteca, y tampoco sabe que el procedimiento es sencillo y que puede acudir a un comparador como iAhorro para que le ayudemos y aconsejemos en todo el proceso".

Si bien es cierto que "la mayoría de las entidades no quieren hacer subrogaciones, sino que prefieren las cancelaciones, es decir, cancelar la hipoteca existente y abrir una nueva con otras condiciones", agrega el portavoz de iAhorro, en las operaciones de cancelación o amortización total del préstamo, los bancos tampoco pueden cobrar comisiones a lo largo de este año, por lo que el precio a pagar por esta operación también sería bastante más bajo y el ahorro en la cuota de la hipoteca podría ser bastante significativo. "Lo mejor es hacer cálculos y comparar", aconseja Colombelli.

¿Qué ofertas hipotecarias se encuentran ahora en el mercado?

Pese a que la subida del Euríbor ha ido empujando al alza los tipos de interés de todas las hipotecas, no solo de las variables, Simone Colombelli afirma que "hay varias fórmulas en el mercado que hacen que haya ofertas atractivas", y agrega: "Ahora mismo en España hay muchas hipotecas a tipo fijo que se posicionan por debajo del Euríbor. Para que os hagáis una idea, en iAhorro se siguen firmando bastantes hipotecas fijas con un TIN por debajo del 3%. Esto es algo que sobre el papel no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido con una visión largoplacista".

En lo que respecta a las hipotecas variables, según matiza el director de Hipotecas de iAhorro, "obviamente, se están encareciendo, pero vemos productos con diferenciales muy bajos que hacen que quien las contrate pague casi solamente los intereses asociados al Euríbor", aunque los bancos, como les interesa que los usuarios contraten este tipo de producto, están adaptándolo cada vez más a las necesidades de los usuarios y ya vemos hipotecas variables con un tramo fijo de hasta dos años.

En cuanto a las hipotecas mixtas, todavía vemos productos muy atractivos: "Aunque han subido un poco, hay muchas entidades que aún se posicionan con este producto por debajo del 2% para un primer tramo fijo a 5 años", explica Colombelli, que finaliza: "En dos años seguramente no volvamos a un 1% ni tampoco a un 2% de Euríbor; lo más probable es que siga por encima del 2%. El mercado va por ciclos y dos años no nos sacan de un ciclo… cinco o diez años posiblemente sí".