El temporal abre la puerta a un futuro alivio de la subida del precio del aceite

Las recientes precipitaciones, que han obligado a suspender decenas de procesiones durante esta Semana Santa, tienen una cara positiva para el campo español y el bolsillo de los consumidores; por la mejora en producciones clave que pueden suponer, a medio plazo, un alivio en la cesta de la compra si no vuelven las temperaturas extremas. Entre los más beneficiados por estos días de cielos encapotados, los cultivos de secano como el cereal, el viñedo y el olivar. Además de otras producciones como los cítricos y el almendro, todas muy mermadas en las últimas campañas. Fuentes consultadas de las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y Unión de Uniones) también creen que la ganadería sale reforzada por el fuerte incremento de los pastos disponibles. Esto supondrá para los ganaderos un ahorro en la compra de piensos y, probablemente, impacte positivamente en su producción.

¿Influirá esto en el bolsillo de los consumidores? La prudencia es generalizada en Asaja, COAG, UPA y Cooperativas a la hora de hablar sobre la futura evolución de los precios, y advierten que todo dependerá de cómo será el clima durante el resto de la primavera. Sin embargo, todas coinciden en que si la tendencia actual se mantiene ('ceteris paribus') lo lógico es que las producciones se recuperen y esto terminaría reflejándose en toda la cadena de valor. Sin embargo, fuentes de Unión de Uniones niegan la mayor y apuntan a que no habrá impacto sobre la cesta de la compra "porque aceite o vino no se sabrá hasta otoño y porque el coste de la cesta de la compra no depende en exclusiva de las buenas cosechas".

"Estas últimas lluvias benefician a todos los cultivos, aunque todavía queda toda la primavera por delante", apuntan desde Asaja a preguntas de 'La Información'. Desde esta organización agraria destacan la ausencia de incidentes en forma de inundaciones y trombas que hayan dañado algún tipo de cultivo, aunque esperan que "nos se pase del invierno al verano directamente". En una línea similar, fuentes de COAG, hacen un balance positivo de las recientes precipitaciones y señalan como grandes beneficiarios "los cereales y cultivos leñosos de la mitad sur". Además, destacan, "el aumento de las reservas de los pantanos más castigados por la sequía de los dos últimos años y eso reduce la incertidumbre de agua para regadío en los próximos meses".

Como ejemplo de esto último, citan desde Asaja Málaga, la situación del embalse de La Viñuela cuyo caudal ha pasado del 9 al 16% de capacidad en una pronvicia donde las lluvias han oscilado entre los 70 y 100 litros por metro cuadrado. Un aumento de 48 hectómebros cúbicos pasando de 97 a 145 hm3 en apenas 10 días, aunque por debajo de los 80 hm3 almacenadas por estas fechas en 2023. Un 'maná' que se ha reflejado en todos los cultivos de esta provincia, "en particular en el cereal, hortícolas y cultivos leñosos como el olivar, almendro, tropical y cítricos". Desde Córdoba, el máximo responsable de esta organización agraria Rafael Navas apuntaba que las últimas lluvias a "los cereales les hacen que rematen bien el año, salvo incidencias que puedan venir más adelante".

Sin duda, entre las regiones más sacudidas por la actual sequía, se encuentra Andalucía. Esta autonomía cuenta ya con 1.114 hectómetros cúbicos más de agua gracias a las últimas lluvias caídas, según datos aportados por su consejera de Agua Carmen Crespo y recogidas por EFE. En el caso del Guadalquivir se han sumado 944 hectómetros cúbicos por 41 hectómetros en la zona del Tinto, Odiel y Piedras; así como 83 hectómetros más en el Guadalete - Barbate y 46 hectómetros cúbicos extra en las cuencas mediterráneas. En cualquier caso, apuntan desde COAG, todo dependerá de la "evolución del clima en los próximos meses de primavera".

Infraestructuras y lucha contra el cambio climático

Fuentes de UPA también califican de "muy buena noticia para el campo español" las lluvias de estos días. Sin embargo, creen que "la situación más grave sigue estando en Cataluña y la cuenca mediterránea, donde las lluvias no han sido tan abundantes". Además, piden no olvidar que España debe prepararse para situaciones como las vividas derivadas del campo climático. "Hay que reforzar las inversiones en regadío para que cada gota de agua que recibamos se aproveche y no se desperdicie", apuntan desde esta organización agraria donde reivindican la relevancia de los seguros agrarios en este contexto. Desde Unión de Uniones constatan que "las lluvias siempre vienen bien al campo, especialmente ahora". Sin embargo, sostienen que no estamos ante una situación extraordinaria "porque es lo que debería ocurrir siempre en primavera".

El caso del aceite de oliva

Desde el grupo cooperativo DCOOP, que cerró 2022 con una facturación global de 1.236,97 millones de euros (681,45 millones directamente de su línea de aceites) y que tiene su sede en Antequera (Málaga), reconocen que llevaban tiempo "clamando" por la llegada del agua. Solo en esta localidad malagueña han recoido 71 litros en la última semana, aunque todavía no han alcanzado la media anual de lluvias. Las fuentes del gigante cooperativo apuntan que las precipitaciones han venido muy bien para sus cultivos de cerales, vino y almendro.

Respecto al olivo, las fuentes consultadas, temen que como el año pasado las nuevas yemas crecidas con la floración puedan dañarse durante próximas olas de calor o frío. "Las condiciones actuales hacen pensar en una cosecha mejor el año que viene, aunque el olivo ha sufrido mucho en los últimos años, y se tiene que recuperar", apuntan desde esta compañía. Al respecto, en Asaja Málaga recuerdan que "el sector del olivar se encontraba en una situación preocupante en su inicio de esta de diferenciación de las yemas previa a la floración" y creen que el agua caída en la Semana Santa supone "un importante impulso para su desarrollo". Sus homólogos de Córdoba, entienden que estas lluvias ayudarán al olivar, cítricos y almendro "a hacer que el estado vegetativo del árbol vaya muy bien" ya que estaban ya en floración o apunto de concluirla.