Transportes: "España va a estar muchos años en obras, con sus inconvenientes". 

Aviso del Ministerio. La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado este miércoles que, con los fondos europeos que incorporan los presupuestos para 2022, "España va a estar muchos años en obras, con las ventajas e inconvenientes" que eso conlleva.

En su comparecencia ante la Comisión de Transportes del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento, la secretaria de Estado ha precisado que la "avalancha" de obras que se van a desarrollar "puede tener consecuencias para la rutina diaria". "Pedimos disculpas por adelantado", ha afirmado Pardo de Vera, que se ha comprometido a dar cumplida cuenta de los planes de transporte alternativos. Ha defendido la necesidad de un debate "calmado y sosegado" en torno a la financiación de la conservación de las carreteras, "un desafío mayúsculo", para el que el Gobierno plantea imponer peajes en las vías de alta ocupación.

A su juicio, el impacto de esta propuesta en los medios de comunicación "quizá ha servido para contaminar a los agentes implicados", pero "sería una irresponsabilidad" no abordar ese debate. El Ministerio de Transportes y todo su grupo empresarial tiene consignado para 2022 un presupuesto de 19.328 millones de euros, de los que 16.286 millones serán para inversiones, un 17% más que el año anterior. De esos fondos, 5.875 millones de euros proceden del Mecanismo Europeo de Recuperación, creado para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus. Por tanto, los de 2022 no son unos presupuestos ordinarios, ha afirmado la secretaria de Estado, y deben servir de palanca para agilizar los procesos de transformación que necesita la economía española.

Sobre los contratos públicos

Por otra parte, Pardo de Vera se ha mostrado dispuesta a revisar los precios de los contratos públicos con el objetivo de repartir los riesgos de forma equilibrada y asegurar la ejecución de los fondos europeos. Ha mostrado su preocupación por la caída de la inversión afectada por el alza de los precios de las materias primas y en la energía, así como por el desabastecimiento de productos.Esta coyuntura ha provocado, según ha explicado, una cierta incertidumbre en los agentes privados que ejecutan los proyectos y que ahora tienen que evaluar los riesgos, lo que habría resentido el ritmo de ejecución de las inversiones presupuestadas.

No obstante, ha asegurado que este asunto ya está solucionado: "Me siento muy cómoda en la revisión de precios porque procede llevarla a cabo en cualquier mecanismo de contratación con el fin de repartir el riesgo de forma equilibrada; en caso contrario, estaría en riesgo la ejecución de los fondos europeos". Respecto a la introducción de peajes en las autovías a partir de 2024, la secretaria de Estado ha mandado un mensaje de "calma", señalando que la improvisación "no es buena" y aludiendo al debate y al consenso con los grupos políticos y demás agentes involucrados para llegar a una solución común para la conservación de las carreteras.

"Alcanzaremos la mejor solución para que el sistema sea progresivo, no regresivo, y elimine las brechas entre territorios. Se realizará un estudio que incluirá las consecuencias negativas y positivas y se explicará, tomándose finalmente una decisión consensuada y enriquecida con todos los gentes", ha añadido.