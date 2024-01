Tres razones para esperar antes de invertir ahora en bolsa y bonos

En un año 2024 que promete muchas sorpresas, la principal apuesta de inversión en 2024 es la confianza en que la Reserva Federal y el BCE tomarán medidas audaces, reduciendo con agresividad los tipos de interés.

Es una apuesta arriesgada que los mercados ya han descontado con gran intensidad. Muchas de las grandes estrategias de inversión en acciones y bolsa se basan en esa apuesta, de manera que, si el mercado se equivoca, el riesgo de un accidente serio en la renta fija y en la renta variable se multiplica.

Según Natalia Aguirre, directora de análisis de R4 Banco, el mercado “muestra demasiado entusiasmo con las expectativas de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa” y advierte de “los riesgos inflacionistas a corto plazo que podrían truncar fácilmente este optimismo”.

Una visión compartida por Dunas Capital, que opina que “el mercado ha ido demasiado lejos en las primeras semanas de enero esperando tantas bajadas de tipos”.

Los recortes de tipos no serán tantos ni tan pronto

El mercado anticipa en la actualidad siete bajadas de tipos en Estados Unidos con una probabilidad del 70% de un primer recorte en marzo, y seis en el caso de la eurozona, con la primera prevista para el mes de abril. Aguirre señala que estas expectativas solo serían compatibles con una “caída sustancial de ciclo económico”.

En contraste con estas agresivas expectativas de bajadas de tipos, las recientes declaraciones de Christine Lagarde y Jerome Powell en sus últimas intervenciones indican que tienen planes más conservadores. La Reserva Federal ha mencionado la posibilidad de una reducción del 0,75% para respaldar la estabilidad de precios, mientras que el BCE es mucho más cauteloso, limitándose a indicar que las rebajas llegarán cuando estén seguros de que la inflación se encamina al 2%. Incluso algunos de sus miembros han descartado que vayan a producirse ajustes durante todo el año.

La desinflación: un reto complejo

Renta 4 subraya varios riesgos para la inflación a corto plazo. Por un lado, destaca la fortaleza de la economía y del empleo acompañado por subidas salariales y, por otro lado, advierte sobre la posibilidad de sorpresas negativas en los precios de la energía.

Desde el punto de vista fundamental, Aguirre recuerda el escenario de 2015, cuando Arabia Saudí inició una guerra de precios con otros productores con la intención de producir más para expulsar a competidores del mercado”. También destaca otros riesgos geopolíticos, como interrupciones en la cadena de suministro en el Mar Rojo y posibles conflictos en Oriente Medio y Taiwán.

Dudas en los resultados empresariales

Las estimaciones actuales para el Beneficio por Acción (BPA) del S&P 500 en 2024 sugieren un crecimiento de entre el 10% y el 12% en comparación con el año anterior. Estas proyecciones se basan en las expectativas que dibuja el mercado de una desaceleración suave acompañada de una desinflación rápida. Sin embargo, Aguirre plantea dudas: “Algo no cuadra: o el ciclo no se desacelera tanto y la inflación tampoco, o la inflación se modera porque el ciclo se desacelera y, entonces, un BPA de doble dígito no sería viable”.

En este contexto, Renta 4 considera que hay que estar en bolsa porque el ciclo aguantará bien y los tipos bajarán, pero no tanto como espera el mercado por el riesgo inflacionista a corto plazo: “quizás tres o cuatro bajadas como máximo”.

Renta 4 cree que es aconsejable estar en bolsa esperando que el ciclo económico se mantenga estable y que los tipos de interés bajen, pero no tanto como prevé el mercado. Se anticipan "quizás tres o cuatro bajadas de tipos como máximo".

A medida que vayan transcurriendo las semanas y los meses, los riesgos inflacionistas podrían manifestarse, afectando tanto a los bonos como a las acciones. Esto podría llevar a un reajuste de las expectativas de bajadas de tipos en marzo y abril para Estados Unidos y Europa, respectivamente. Aguirre cree que "el mercado se tornará entonces más razonable y ofrecerá mejores oportunidades de entrada".

Por su parte, Dunas Capital opina que el mercado reaccionó excesivamente a finales de 2023, anticipando muchas de las ganancias esperadas para 2024. Sugieren cautela en inversiones tanto en bolsa como en bonos, especialmente para horizontes de inversión superiores a tres años.