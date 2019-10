La banca busca hacer rentable Bizum con el cobro de comisiones... a los comercios

La banca busca rentabilizar Bizum, la solución de pago inmediato a través del móvil que incorporan prácticamente todas las entidades españolas, a través del cobro de comisiones, pero solo a los comercios y no a los particulares. En concreto, los bancos están implantando un sistema similar al que utilizan con las tarjetas de crédito en los pagos a través de la TPV, en el que los establecimientos pagan una determinada cuota -que varía en función del volumen de facturación- para poder ofrecer el servicio. Generalmente, el usuario no paga nada por el uso de sus tarjetas de débito.

Bizum rebasó a principios de octubre los cinco millones de usuarios y los 53 millones de operaciones, pero aún no es rentable. Las últimas cuentas disponibles en el Registro (2017) detallan unos números rojos de 285.000 euros como consecuencia de los elevados costes del servicio. Para rebajarlos, las entidades habrían tratado de sustituir las tradicionales alertas SMS por notificaciones 'push' de sus aplicaciones, algo que de momento impide la normativa, entre otras alternativas.

Según explican fuentes conocedoras, para rentabilizar el servicio, la banca ya cobra una comisión "de unos céntimos" por operación a los comercios que se han adherido a la plataforma, entre los que destacan Iberdrola, Balearia, Logitravel, o Destinia, que también tienen que abonar una cuota fija por el uso del servicio, si bien cada entidad tiene una política comercial diferente y el coste también varía en función de cada comercio y sus características.

Mira también CaixaBank, el único gran banco que falta por activar las compras online con Bizum

El Corte Inglés, Decathlon y Mercadona

Próximamente se podrá 'pagar con Bizum' en compras por internet con la introducción de un número de teléfono, un pin y un código en Alsa y Yelmo Cines, pero la banca se encuentra negociando la entrada de grandes superficies como El Corte Inglés, Decathlon, Carrefour o Mercadona, entre otras compañías interesadas, según explican fuentes financieras. CaixaBank es el único de los grandes bancos donde la función de compras online aún no está habilitada pese a que el banco catalán es el accionista mayoritario del servicio.

El siguiente paso de Bizum será el pago en comercios físicos a través del teléfono móvil, una iniciativa que aún se encuentra en desarrollo. Hasta la fecha, el servicio más utilizado es el envío de dinero entre particulares de móvil a móvil, una práctica que está contribuyendo a popularizar la expresión 'te hago un bizum' para referirse a este tipo de transferencias instantáneas, que, de momento tienen un importe medio de 50 euros y son gratuitas en todas las entidades.

¿Se acabará cobrando al cliente?

BBVA, que acapara más del 20% de los usuarios de Bizum, se reserva la posibilidad de cobrar, a partir del primer año de servicio, una comisión de diez céntimos por operación al cliente que envía el dinero, según consta en un documento de condiciones. No obstante, fuentes del banco que preside Carlos Torres aseguran que, en el momento actual, no están cobrando a ningún cliente particular por el uso de Bizum.

Prácticamente todos los bancos tienen el servicio de transferencias instantáneas en las que basta con seleccionar un contacto de la agenda del teléfono móvil para enviar al momento una cantidad de dinero no superior a 1.000 euros -inicialmente el límite estaba en 500 euros-. En cambio, el gran ausente es ING, que apostó por un servicio propio denominado Twyp que está limitado a los usuarios del banco naranja, si bien el la entidad holandesa, que acaba de cambiar de CEO, está negociando para entrar en la plataforma.

La empresa responsable y que se encarga de la gestión de Bizum es la Sociedad de Procedimientos de Pago, una compañía que está participada por más de una veintena de entidades bancarias. El accionista principal, de acuerdo a los datos del registro mercantil, es CaixaBank Payments, que dispone del 23% del capital, por delante del Santander (18%), BBVA (16%), Sabadell (10%) y Bankia (9%).