¿Nacimiento de un gigante? Chevron y Exxon estudian una fusión por la crisis

Los efectos de la pandemia de coronavirus y la guerra de precios que han azotado el mercado del crudo en el último año han llevado a los responsables de las dos mayores petroleras estadounidenses a plantearse una eventual fusión. Los presidentes ejecutivos de ExxonMobil y de Chevron mantuvieron conversaciones preliminares para ello a principios de 2020 para explorar una alianza que habría dado lugar a la mayor fusión de todos los tiempos, que daría lugar a la segunda compañía del mundo dentro del sector por detrás de la estatal saudí Aramco.

Las discusiones, que no habrían vuelto a retomarse, han sido avanzadas por el diario The Wall Street Journal, y dan buena idea de la presión por la que atraviesa el sector energético que, además, está viéndose obligado a dar un giro de ciento ochenta grados en su negocio en medio del proceso de descarbonización que han iniciado algunas de las mayores economías del mundo y que no tiene marcha atrás.

Las conversaciones entre el presidente ejecutivo de Exxon, Darren Woods, y el presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dieron lugar incluso a la redacción de varios documentos legales donde llegaron a explorarse aspectos concretos de la eventual operación, tal y como explican en el diario, que no ha dado a conocer de momento el motivo por el que éstas finalmente se suspendieron.

Exxon, con una capitalización bursátil de 189.590 millones de dólares (156.403 millones de euros) y Chevron, que alcanza un valor de mercado de 164.000 millones dólares (135.253 millones de euros) sufrieron un fuerte castigo en bolsa en el último año, en medio de las restricciones, la caída de la demanda de combustible y el desplome de los precios por la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia. Las acciones de Exxon se desplomaron un 40,9%, mientras que las de Exxon lo hicieron un 29,92%.

Una operación de esta envergadura entre los dos gigantes se las vería con el escrutinio antimonopolio del Departamento de Justicia con la nueva Administración Biden al frente. Se da el hecho de que las dos compañías tienen su origen en otro gigante, la Standard Oil del millonario John D. Rockefeller, que precisamente fue desmembrada por la Corte Suprema estadounidense allá por 1911.

Si bien los precios del 'oro negro' se han recuperado desde el crash del pasado mes de marzo en los mercados, en el peor momento de la primera ola del virus, se han mantenido afectados por un proceso de vacunación más lento de lo esperado y en medio de las preocupaciones que han surgido con las nuevas variantes de coronavirus.