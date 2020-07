La banca española se revuelve contra la prohibición del BCE de dar dividendos

La banca lleva semanas diciendo que el 'café para todos' en cuestión de reparto de dividendos no es la solución. Este mismo martes, el Banco Central Europeo (BCE) redoblaba la presión sobre las entidades financieras en lo que a retribución al accionista se refiere y ampliaba la recomendación de no repartir los beneficios hasta el próximo mes de enero de 2021. Pero este nuevo aplazamiento, sin tener en cuenta las circunstancias de cada banco, no ha sentado demasiado bien en el sector financiero español que muestra estupor ante la decisión.

Esta sensación ahora acrecentada, no es ni mucho menos nueva. El primero en mostrarse contrario fue el presidente de la Asociación Bancaria Europea (AEB), José María Roldán, hace ya algunas semanas. Era él precisamente el que utilizaba la expresión 'café para todos' para mostrar lo que, a su juicio, no había que hacer en esta ocasión. "De aquí en adelante, me parece que se debe dejar libertad de decidir cuándo pagan y cuándo no", decía hace poco más de un mes. Pero no ha sido así.

Este mismo martes, el supervisor ha extendido esta 'recomendación' y la de no recomprar acciones, además de proponer una reducción de la retribución variable a los directivos. Para todos, sin excepción. Pero la banca no está ni mucho menos de acuerdo con esta situación. En público y en privado, unos y otros argumentan que cada entidad es completamente diferente, la gran mayoría cumplen los requerimientos de capital solicitados y deberían valorarse de forma individual los logros de cada entidad. "No es lógico que si a mi me sobra capital y estoy mejorando los balances, no pueda repartir dividendos", apuntan desde una de las entidades.

La banca también recuerda la importancia que tiene el reparto de dividendos para ciertos accionistas. En concreto, apuntan al importante número de propietarios de títulos que esperan este pago "como agua de mayo, porque ya cuentan con él", ya que para muchos es un complemento necesario para su modo de vida. En el otro lado están las grandes fundaciones, como las obras sociales, que se nutren de estos pagos para subsistir. "No estoy de acuerdo con esta política de moda de no pagar dividendo", decía Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, en relación a estas restricciones. "El dinero no mana, para poder ayudar hay que ganarlo", reiteraba.

Las entidades bancarias muestran también su contrariedad con respecto a las modificaciones futuras que el BCE pretende introducir en la retribución variable que se paga en el sector. El regulador considera que estos pagos deben de ajustarse para preservar el capital de las entidades en el actual contexto de incertidumbre. Los representantes bancarios señalan que, en la mayoría de los casos, los ejecutivos ya han renunciado a cobrar esta parte del salario durante 2020 o, incluso, un porcentaje mayor de total. En consecuencia, entiende que la 'recomendación' se da por cumplida.

Calviño apoya la decisión del BCE

Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, señalaba durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que estaba "cien por cien de acuerdo" con las recomendaciones del Banco Central Europeo para proteger la solidez de los balances de los bancos. Todo ello, al tiempo que ha recordado que el sector financiero está siendo parte indispensable en la solución para salir adelante en esta situación de pandemia.

La vicepresidenta ha señalado que considera "fundamental" proteger la estabilidad financiera y la solidez de los balances de los bancos, por lo que ha asegurado estar totalmente de acuerdo con cualquier recomendación de las autoridades supervisoras en este sentido. Tampoco estas palabras han sentado nada bien en el sector. Fuentes financieras recuerdan el gran esfuerzo que se está haciendo desde la banca para sacar adelante medidas como la de los créditos ICO o las moratorias, "que son muy necesarias". Por ello, creen que sería conveniente permitir que, dentro de unos márgenes, se pueda retribuir a los accionistas.