IAG no teme al Brexit, el mercado sí: vale 5.000M menos que antes del referéndum

No está siendo un buen año para las aerolíneas en bolsa. El Brexit, el petróleo, la crisis de los Boeing 737 MAX... Una de las más afectadas ha sido IAG, el grupo que aglutina, entre otras, a Iberia y Vueling. Pese a que la compañía, desde el inicio del conflicto del Brexit, ha señalado que no tendrán ningún problema para continuar operando tras el 'divorcio' entre Reino Unido y la Unión Europea, los mercados no opinan lo mismo y su capitalización en bolsa se ha visto resentida en 5.000 millones desde que se llevase a cabo el referéndum, el 23 de junio de 2016.

Los problemas en bolsa se han agravado para IAG este mismo miércoles, cuando la cotización caía un 1,69% al cierre de la sesión en el Ibex 35. Las cosas comenzaban a complicarse tras el anuncio de Boris Johnson, Primer Ministro de Reino Unido, de su intención de suspender el parlamento hasta una semana antes de la fecha definitiva de 'divorcio'. El precio de los títulos de la aerolínea apenas caía un 0,02% pero tras salir a la luz las intenciones de Johnson, que hacen crecer los fantasmas de un Brexit duro, alrededor de las diez de la mañana, la compañía se dejaba un 2,6%.

A lo largo de la sesión, las caídas se han ido moderando hasta cerrar en los 4,591 euros y dejarse un 1,69% de su valor, convirtiéndose en el tercer peor valor de la jornada. Alrededor de las cuatro de la tarde llegaba la respuesta de la Reina Isabel II, anunciando su aprobación a la petición de Johnson de suspender el Parlamento británico desde principios de septiembre hasta el 14 de octubre, justo antes de que venza la fecha límite para hacer efectivo el Brexit, el próximo 31 de octubre.

IAG siempre ha sostenido que no tendrá ningún problema a la hora de operar pese a que se produzca un Brexit sin acuerdo. "Los servicios seguirán operando con normalidad", confirmaba Antonio Vázquez, presidente del grupo, en la última junta general de accionistas. En cambio, los mercados le están dando la espalda y desde que se celebrase el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea el 23 de junio de 2016 la compañía ha perdido casi 5.000 millones de su valor en bolsa.

El peor desplome que ha sufrido la compañía se produjo justo después de conocerse el resultado del referéndum que ponía sobre la mesa el 'divorcio' de Reino Unido y Unión Europea. Entre el 22 de junio de 2016, el día justo anterior a la consulta, y el 27 de ese mismo mes, los títulos de IAG en el Ibex 35 cayeron en casi 2,5 euros, pasando de los 6,615 euros a apenas 4,118 euros, un desplome de casi el 40% y casi mil millones de capitalización.

Desde entonces, la acción remontó poco a poco, llegando incluso a superar los ocho euros por título en junio del año pasado. Con la cada vez más cercana fecha de salida y las dudas sobre un futuro acuerdo de Reino Unido con la Unión Europea, la cotización ha vuelto a caer hasta los poco más de cuatro euros y medio.

¿Por qué le afecta tanto el Brexit a IAG? A partir del 31 de octubre -de consumarse el 'divorcio' de Reino Unido y la UE sin acuerdo y sin que IAG lleve a cabo ningún cambio en su accionariado- las aerolíneas podrían llegar a perder las licencias de vuelo que ahora les permiten operar en territorio comunitario. Iberia sería una de las más afectadas como consecuencia de la rutas que actualmente operan -principalmente domésticas en España y de conexión con América Latina desde el 'hub' de Madrid-. Pero esto es algo que no contemplan en IAG.

Según la aerolínea, sus planes internos les permitirían salvarse de la quema que pueda producirse tras el 'divorcio' pese a no contar con más de la mitad de su accionariado de origen europeo. La aerolínea dio los primeros pasos cuando fijó un límite de accionistas no comunitarios en el 47,5% -los que tenía en ese momento- pero sin contar a los británicos, por lo que el conflicto no estaría solucionado. Por ello, el 'holding' señala que sus diferentes marcas cuentan con "certificados de operador aéreo e importantes negocios" que llevan durante mucho tiempo en países como Francia, Irlanda, España o Reino Unido.

Día negro para las aerolíneas en bolsa

IAG es una de las más castigadas por el Brexit con influencia en nuestro país, pero no es la única. El resto de aerolíneas también se han teñido de rojo en las bolsas este miércoles, y no solo por el 'divorcio' entre Reino Unido y la UE. El precio del barril de petróleo superaba los 60 dólares y compañías como Easyjet, Wizz Air, Lufthansa, Air France-KLM, Norwegian o Ryanair se resentían en el parqué.

En concreto, las que más sufrían era Easyjet -que limitó la participación de no comunitarios y creó una nueva compañía con base en Austria a la que traspasó más de un centenar de aviones desde el Reino Unido, 1.000 pilotos y volvió a emitir 3.300 licencias de tripulación de cabina- que se dejó un 2,7% este miércoles, y Norwegian, que se dejaba un 2,42%.

Con menos caídas cerraban este miércoles negro para el sector aéreo Air France-KLM, con un 1,26% de caída; Ryanair, con un 1,24%; Wizz Air, con un 0,74% y Lufthansa, que se teñía de rojo con una caída de menos de medio punto.