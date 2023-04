Iberdrola se alía con GIC para expandir la de red eléctrica en Brasil por 430 millones.

Neoenergia, filial de Iberdrola en Brasil, ha sellado un acuerdo con el fondo soberano de Singapur (GIC) para el desarrollo de redes de transmisión eléctricas por 2.400 millones de reales brasileños (430 millones de euros). Ambas sociedades coinvertirán en activos operativos de transporte (Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba y Río Formoso), que tienen un total de 1.865 kilómetros de líneas de transporte y una rentabilidad anual de 430 millones de reales brasileños (77 millones de euros), con un plazo medio de concesión de 25 años.

De este modo, la compañía española pasa a tener (por medio de Neonergía) una participación del 50% de la sociedad, valorada en 1.200 millones de reales brasileños (215 millones de euros). La operación se ha realizado a un múltiplo de 13 veces el beneficio bruto de explotación (Ebitda), según ha notificado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, Iberdrola y GIC han suscrito un acuerdo marco para participar de forma conjunta en futuras licitaciones de activos de transporte de energía eléctrica en el país brasileño, incluyendo la subasta prevista para el próximo 30 de junio de 2023. GIC se convierte, así, en socio preferente para los activos en construcción y próximas subastas.

La alianza también incluye el derecho a adquirir una participación del 50% de otros activos en construcción y operación (Itabapoana, Guanabara, Vale do Itajaí, Lagoa dos Patos, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba, Paraíso y Potiguar Sul), que engloban 6.279 kilómetros La retribución anual total de estos activos es equivalente a aproximadamente unos 1.300 millones de reales brasileños (233 millones de euros).

Presente en 19 estados

"Para Neoenergia es un gran orgullo asociarnos con un socio internacional reconocido como GIC. Esta operación refuerza nuestro compromiso con la estrategia de reciclaje de activos y optimización de resultados para nuestros accionistas", ha señalado el consejero delegado de Neoenergia, Eduardo Capelastegui. Por su parte, el director de Inversiones en Infraestructuras de GIC, Ang Eng Seng, ha señalado que invertir en el creciente mercado brasileño de transmisión de energía "es parte esencial de los esfuerzos de descarbonización" del fondo de Singapur.

Neoenergia tiene presencia en 19 estados brasileños, en los que actúa en las áreas de generación, con 5,1 gigavatios (GW) de capacidad instalada (el 90% renovables), distribución (cinco distribuidoras) y transmisión (2.500 kilómetros en líneas en operación y 6.100 kilómetros en líneas en construcción). La empresa está participada por Iberdrola (53,5%), el fondo de pensiones del Banco de Brasil (30,5%) y el resto de su capital está en manos de socios minoritarios.

Con esta transacción, Iberdrola completa su plan de rotación de activos anunciado en el 'Capital Markets Day' de noviembre' con el fin de apoyar el plan de inversión récord de 47.000 millones de euros. Destinará aproximadamente 27.000 millones de euros a redes eléctricas a nivel mundial, lo que permitirá aumentar el valor de los activos de redes gestionados por la compañía a 56.000 millones de euros en los próximos tres años. Además, dedicará unos 17.000 millones de euros al negocio de renovables, en el que prevé incrementar su cartera en más de 12.000 megavatios (MW) renovables -ya supera los 40.000 MW en todo el mundo.

En los últimos meses, Iberdrola ha suscrito un acuerdo para vender más de 8.400 MW de ciclos combinados de gas en México por 6.000 millones de dólares y ha cerrado una alianza estratégica con el fondo soberano de Noruega, gestionado por Norges Bank Investment Management, para invertir de forma conjunta en 1.265 megavatios (MW) de nueva capacidad renovable en España, de los que el 20% corresponde a potencia eólica y el 80%, a fotovoltaica. La valoración del 100% de la cartera es de unos 1.225 millones de euros.