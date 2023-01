IFM se refuerza en Naturgy antes de los resultados más inciertos de la gasista

El mercado espera expectante los resultados económicos de Naturgy correspondientes al ejercicio 2022 y mientras tanto IFM mueve ficha. El fondo australiano se ha reforzado hasta superar un 14% del capital poco antes de que la gasita española rinda cuentas sobre el impacto que sufrirá por la revisión de contratos con Sonatrach.

La empresa que preside Francisco Reynés suele presentar sus resultados anuales en febrero y el fondo australiano ha aprovechado para escalar posiciones tras una oleada de revisiones a mejor de las estimaciones de beneficio e ingresos que dan los analistas a Naturgy, a pesar de que se desconoce el impacto de la renegociación del contrato de suministro de gas con la empresa estatal argelina, que podría generarle un sobrecoste multimillonario no contemplado todavía en las magnitudes financieras que ha ido publicando. Entre enero y septiembre, registró un beneficio neto de 1.061 millones de euros, un 37% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Tras que Naturgy y Sonatrach cerraran a finales de octubre el acuerdo sobre la revisión del precio de su contrato de suministro de gas natural para el año pasado, la banca de inversión anticipa que la energética no llegará al objetivo de ganar 1.800 millones de euros en 2022, incluido en su último plan estratégico. Ambas empresas continúan negociando en el marco de las cláusulas contractuales los precios aplicables a partir del 1 de enero de 2023.

No obstante, los analistas no son negativos con los números de la compañía a pesar de la falta de datos públicos sobre la renegociación del contrato de suministro de gas desde Argelia. De acuerdo con Bloomberg, se estima que Naturgy cerrará 2022 con 1.550 millones de beneficio; una previsión casi un 15% por encima a la que manejaban hace tres meses. En el caso del beneficio bruto de explotación (ebitda), la estimación es la más alta en doce meses y roza los 4.800 millones. Por su parte, en lo que respecta a los ingresos, el giro a mejor no se repite y los analistas apuestan por que logró 25.500 millones. Hace apenas un mes auguraban una cifra de 27.458 millones; es decir, un retroceso del 8,54%.

"IFM ha llegado para quedarse"

Hay que recordar que Naturgy ganó 1.214 millones de euros en 2021 frente a las pérdidas de 347 millones de un año antes, tras recortar su plantilla un 21,1% — 1.969 trabajadores— y gracias a la subida de los precios de la energía.

En lo que respecta a IFM, fuentes cercanas al fondo australiano aseguran a La Información que su último movimiento refleja que es un "inversor interesado en Naturgy". "IFM ha llegado a Naturgy para quedarse en el largo plazo. Está invirtiendo porque tiene interés y la considera una empresa atractiva, una energética que está en un camino de transformación hacia un sistema energético sostenible y que está totalmente alineado con los principios de IFM", señalan las mismas fuentes.

Posible venta de CVC y GIP

Estos últimos meses se ha especulado con la posible venta por parte de los fondos CVC y GIP. Las fuentes consultadas por este medio aseguran que la compra de IFM no implica a ninguno de los dos. "No están negociando compras con ningún inversor actual de la compañía. Las compras se están produciendo en base a las oportunidades de mercado y se ha valorado con mucha prudencia", afirman. Naturgy cerró ayer la negociación con una subida del 2,53%, hasta 25,54 euros por acción.

IFM lanzó en enero de 2021 una OPA parcial sobre Naturgy con el objetivo de hacerse con un 22% del capital de la compañía. La oferta tuvo como respuesta la decisión de Criteria de reforzarse en el accionariado, elevando su participación con diversas compras en 2021 hasta el actual 26,7% y con la aspiración de alcanzar hasta el 30%. Finalmente, la aceptación de la OPA parcial se quedó en el 10,83% del capital, aunque desde entonces se ha hecho con un 3,2% del capital a mercado abierto.

El aumento de la participación del fondo australiano también se produce en vísperas de que se alcance el primer aniversario de la puesta en marcha del Proyecto Géminis, una operación para dividir Naturgy en dos sociedades con la misma estructura accionarial: una tendrá el negocio liberalizado y otra se encargará de las actividades reguladas. La escisión se encuentra en suspenso ante la actual coyuntura de crisis energética y hasta la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que la segregación no tiene sentido ahora mismo.

De llevarse a cabo, la idea de Naturgy es que ambas empresas sigan cotizando tras una partición del capital de una acción por dos. De este modo, los accionistas tendrían títulos en la dos empresas a partes igual, con la mitad del valor actual. CriteriaCaixa, CVC, GIP e IFM pactaron repartirse el poder en el consejo de administración y la activación de esta operación el 11 de febrero de 2022, en la antesala de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética provocada por el suministro del gas.

Para dar entrada a Jaime Siles (IFM) en el consejo de administración de Naturgy sin ampliar el número de consejeros, renunciaron dos independientes, Francisco Beli y Ramón Adell. No obstante, Adell pasó a ser consejero dominical por cooptación de CriteriaCaixa. De este modo, CriteriaCaixa reforzó su posición, ya que pasó a tener de dos a tres consejeros. El holding posee un 26,7% del capital de la gasista y le siguen los fondos CVC y GIP, con un 21% cada uno y dos asientos. IMF tiene ahora un 14,01% y la estatal argelina Sonatrach, el 3,8%.