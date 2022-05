La italiana ENI se abre una cuenta en un banco ruso para pagar el gas al Kremlin. 

La empresa italiana de hidrocarburos ENI, controlada al 30% por el Tesoro italiano, cumple su palabra y asegura que ha iniciado los trámites para abrir una cuenta en rublos en el banco Gazprombank, como "medida cautelar" y "ante el inminente término del plazo para el pago previsto en los próximos días", anunció la sociedad. ENI ha iniciado la apertura "de las dos cuentas corrientes denominadas K, una en euros y otra en rublos, indicadas por Gazprom Export, de acuerdo con una reclamación unilateral para modificar los contratos existentes, en consonancia con el nuevo procedimiento de pago del gas ordenado por la Federación de Rusia", indicó en un comunicado.

Sin embargo, el grupo italiano matiza que "hace tiempo que rechaza estos cambios" y que ,"por lo tanto, la apertura de las cuentas es con carácter temporal y sin perjuicio de los derechos contractuales de la empresa, que prevén el cumplimiento de la obligación de pago en euros". "Esta reserva expresa también acompañará a la ejecución de los pagos correspondientes", añade la compañía. Fuentes próximas dijeron a Efe hace unos días que ENI tenía la intención de abrir una cuenta en rublos para cumplir con el compromiso de pago de gas ruso y que estaba la espera de ver si las autoridades europeas dejaban claro con una normativa que pagar en rublos, como exige el presidente ruso, Vladímir Putin, no está permitido.

"La decisión, compartida con las instituciones italianas, se adoptó en cumplimiento del marco de las sanciones internacionales y en el contexto de las conversaciones en curso con Gazprom Export para confirmar expresamente la asignación a la propia Gazprom Export de cualquier posible coste o riesgo asociado a la diferente forma de ejecución del pago", explicó ENI en su nota. El primer ministro italiano, Mario Draghi, afirmó la semana pasada en Estados Unidos -donde viajó para conversar con el presidente, Joe Biden, sobre la situación en Ucrania-, que "la mayoría de los importadores" europeos de gas ruso ya "han abierto sus cuentas en rublos" y aseguró que ENI pagaría a tiempo, aunque no especificó si lo hará en euros o en rublos, y reiteró que la Unión Europea (UE) no ha indicado de forma oficial qué hacer ante esta situación.

"Por un lado, hasta la fecha, Gazprom Export y las autoridades federales rusas competentes han confirmado que la facturación (efectivamente recibida por ENI en los últimos días en la moneda contractualmente correcta) y el pago correspondiente por parte de ENI continuará ejecutándose en euros, tal y como está previsto en el contrato". También "que las actividades operativas de conversión de euros a rublos la realizará un agente de compensación especial que opera en la Bolsa de Moscú en un plazo de 48 horas a partir del crédito y sin intervención del Banco Central de Rusia" y que, "en caso de retrasos o imposibilidad técnica para completar la conversión en los plazos previstos, no tendrá ningún impacto en los suministros". "Por otro lado, la ejecución de los pagos de esta manera no encuentra por ahora ninguna disposición reglamentaria europea que prevea prohibiciones que afecten directamente a la posibilidad de ejecutar estas operaciones", añade la empresa italiana. ENI subraya que el nuevo procedimiento "no es incompatible con el marco sancionador vigente y su cumplimiento se produce en el momento de la transferencia de los euros".

"Una falta de pago expondría a ENI tanto al riesgo de incumplimiento de la obligación de cumplir de buena fe cualquier solicitud contractual de Gazprom Export impuesta por su propia autoridad, y al riesgo que supone para Eni el incumplimiento de los compromisos de venta con los clientes de los mercados posteriores en caso de interrupción del suministro", añade. Sin embargo, ENI "a falta de futuras respuestas completas, exhaustivas y fundamentadas contractualmente por Gazprom Export, iniciará un arbitraje internacional sobre la base del derecho sueco (según lo previsto en los contratos existentes) para resolver las dudas respecto a los cambios contractuales que exige el nuevo procedimiento de pago y la correcta asignación de costes y riesgos".