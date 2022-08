La banca revive un boom del negocio hipotecario pese a la incertidumbre

Los consejeros delegados de las principales entidades financieras coinciden en destacar la fuerte demanda hipotecaria. La banca ha registrado un boom de producción en el primer semestre de 2022 que se asemeja al experimentado en 2007 o 2008, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. El mercado ha revivido con crecimientos a doble dígito tras dos años en los que los hogares han acumulado un fuerte ahorro como consecuencia de la pandemia, pero que coincide con un escenario de plena incertidumbre económica.

Este repunte podría deberse al temor de los clientes a que las hipotecas empiecen a encarecerse. El Banco Central Europeo (BCE) ha comenzado el camino hacia la normalización monetaria acometiendo el primer incremento de los tipos de interés oficiales en once años y a una intensidad que no se veía desde hace décadas. Y aunque el primer movimiento se ha producido este mes de julio, con las cuentas de la banca ya cerradas, el Euríbor venía descontando este nuevo escenario desde hace meses. Fue el pasado mes de abril cuando entró en terreno positivo por primera vez en seis años.

El Euríbor a 12 meses va camino de cerrar julio con un promedio del 0,998%, 0,147 puntos más que en junio. Se trata del nivel más alto desde 2012 y provocará el mayor salto en las revisiones anuales de las hipotecas desde septiembre de 2006 con un incremento de 1,48 puntos frente al -0,49% en que cotizó el año pasado por estas fechas. Es previsible que en agosto se mantenga estable por primera vez en más de cinco meses de rally para volver a retomar la racha alcista en septiembre. Será a la vuelta del verano cuando el mercado da por hecho un nuevo movimiento al alza del precio del dinero por parte de Fráncfort que podría llevar los tipos de interés oficiales hasta el 1%.

Banco Santander destaca sobre todo el incremento del negocio hipotecario en España, aunque también en Reino Unido y Portugal. En estas regiones las producciones se situaron en máximos históricos. De hecho, los datos así lo constatan. La concesión hipotecaria ha sido de 4.605 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un 67% más que en el mismo periodo de un año antes. Solo en el pasado mes de junio la producción fue de 725 millones de euros.

En CaixaBank los datos también corroboran esta nueva tendencia, donde crece un 58%, en términos interanuales, hasta alcanzar un volumen de 5.928 millones de euros. Banco Sabadell igualmente registra un incremento importante en la producción de hipotecas. Entre abril y junio alcanzó los en 1.501 millones de euros, lo que representa un alza del 19% respecto al trimestre precedente. El crédito vivo cerró junio con un saldo de 158.074 millones de euros.

En el caso de Bankinter, la cartera de hipotecas residenciales sumó al cierre de este primer semestre un volumen de 32.800 millones de euros, que engloba tanto las hipotecas en España y Portugal, bajo la marca Bankinter, como las de EVO Banco o las comercializadas en Irlanda bajo la marca Avant Money. El crecimiento en nuestro país ha sido del 6,3%. La nueva producción hipotecaria del semestre ascendió a 3.400 millones de euros, un 15% más que en el mismo periodo de 2021.

Por su parte, BBVA también ha observado un crecimiento muy potente en los primeros seis meses del ejercicio tanto a nivel individual como sectorial, aunque reconoce que en su caso concreto no ha sido con tanta fuerza como en sus competidores. La entidad con sede en La Vela ha reducido su saldo hipotecario en 1,5% debido a que no lo consideran un producto rentable y por ello han preferido no ponerle el foco. Les parece que el retorno que ofrecen las hipotecas no es óptimo y, por ende, no les interesa. Prefieren centrarse en el segmento del consumo o en crédito a empresas.