Los medicamentos contra la obesidad, el nuevo 'blockbuster' de las farmacéuticas. 

Las farmacéuticas, a por el nuevo blockbuster. En el último año, el nombre de un medicamento ha invadido las redes sociales: Ozempic. Sus búsquedas en Google se han ido disparando desde 2022 y acumula miles de ellas en Tiktok. La población que más interés está mostrando se encuentra en países como Estados Unidos, Canadá o Brasil, pero la fiebre también ha llegado a España. Se trata de un medicamento originalmente para tratar la diabetes, que está también aprobado para tratar la obesidad y el sobrepeso. El fármaco abre la puerta a Novo Nordisk a un mercado que, según distintos medios y analistas, puede llegar a 100.000 millones de dólares en una década.

Sin embargo, el nuevo medicamento, basado en el principio activo de la semaglutida, se enfrenta ahora a una investigación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) sobre si puede provocar tendencias suicidas en los pacientes. Además de Ozempic, la investigación abarca a otro medicamento, Saxenda. Las alarmas saltaron cuando se relacionó tres casos de pensamientos suicidas y autolesiones en Islandia con el consumo del fármaco. Tras la alerta de la EMA, la Agencia Español de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) se ha unido a la investigación.

Alerta de la EMA

Los analistas ya apuntaban que el nuevo producto de éxito de la industria farmacéutica del entrañaba riesgos. En un análisis de Moody’s del pasado mayo, la agencia alertaba de que este tipo de fármacos podrían tener que lidiar con efectos secundarios no previstos, por lo que entrañaban “riesgos de seguridad, sociales y de litigios”. Además, la agencia señalaba que el medicamento, que ha ido ganando popularidad mes a mes, corre un gran riesgo de “uso indebido”, ya que, según exige la etiqueta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha de ser usada por gente que sufra sobrepeso y no ha de ser empleado por personas con un índice de masa corporal saludable.

Así, aunque el fármaco no haya sido creado para este tipo de público, los problemas que puede ocasionar el consumo indebido afectarán a la reputación de las empresas, señala la agencia de rating. A pesar del riesgo, Novo está registrando mejores resultados de los esperados. La farmacéutica danesa aumento sus ventas un 27% en los primeros tres meses del año, hasta 53.367 millones de coronas danesas (7.161 millones de euros). Por su parte, el beneficio se disparó un 39%.

En la presentación de resultados, el presidente y director general de la compañía, Lars Fruergaard Jørgensen, destacó “la creciente demanda de nuestros tratamientos para la diabetes y la obesidad basados en GLP-1, particularmente en Estados Unidos donde la tendencia de prescripción de Wegovy [otro de los medicamentos del grupo para tratar la obesidad] destaca la gran necesidad insatisfecha de personas que viven con obesidad”. Las ventas de tratamientos contra la obesidad se han más que duplicaron en el periodo, hasta anotar ingresos de 7.842 millones de coronas danesas (1.052 millones de euros). Para final de año, previsiones realizadas antes del inicio de la investigación de la EMA, la farmacéutica espera anotar un crecimiento de las ventas de entre el 24% y el 30%.

Pero no todo el pastel es para Novo, Eli Lilly le sigue de cerca con el fármaco Mounjaro, producido con el principio activo de tirzepatida. Aunque, por ahora, ha sido aprobado por la FDA sólo para tratar la diabetes tipo 2, no para adelgazar, la compañía espera obtener la aprobación para comercializar su producto para adelgazar para final de año. Según la publicación especializada The New England Journal of Medicine, y pagado por la propia empresa, Mounjaro es capaz de rebajar más el sobrepeso que sus rivales de Novo Nordisk. La farmacéutica estadounidense no registró el mejor de sus resultados el primer trimestre, con una caída del 11% en sus ingresos y del 29% en su beneficio, un recorte que atribuyó a la alta base comprable impulsada por la venta de anticuerpos de Covid-19. Sin embargo, sitúa Mounjaro como uno de los medicamentos que están impulsando las ventas e ingresó 567 millones de dólares.

El último movimiento de la empresa estadounidense, para no quedarse atrás en la carrera de los fármacos en la obesidad, ha sido este mismo viernes. Eli Lilly anunció hace dos días la compra del desarrollador de medicamentos Versians, compañía cuyo fármaco principal es bimagrumab, que se está evaluando en un ensayo de fase intermedia sólo y en combinación con Wegovy (uno de los fármacos de Novo Nordisk para adelgazar) en adultos con obesidad. “Lilly se ha comprometido a investigar posibles nuevos medicamentos para combatir las enfermedades cardiometabólicas, incluida la obesidad, una enfermedad crónica que afecta a más de 100 millones de estadounidenses”, señalaba la compañía en un comunicado.

La tercera farmacéutica que se ha lanzado a la carrera por el mercado de 100.000 millones de dólares es Pfizer. El gigante de las vacunas contra el Covid-19 es el más rezagado de las tres empresas, pero se guarda un as bajo la manga: el formato. Mientras que los remedios que ofrecen sus consumidores son inyecciones, la empresa estadounidense está investigando para poder ofrecer su medicamento en pastilla. Sin embargo, los estudios de Pfizer todavía se encuentran en fases iniciales.