'Millonarios para la humanidad' piden más tributos a los ricos contra la Covid

Un grupo de multimillonarios que incluye a empresarios y celebridades ha lanzado una petición a los gobiernos de todo el mundo para que aumenten los impuestos a los más ricos, de forma que esta recaudación 'extra' ayude a cubrir los costes generados por la pandemia de coronavirus. Bajo la designación de 'Millonarios para la Humanidad' y a través de un comunicado que han hecho público en su pagina web, el colectivo reclama a las autoridades a nivel internacional que "aumenten los impuestos a personas como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente", apuntan e inciden en que "los problemas causados por la Covid-19 no se pueden resolver con caridad".

Los firmantes de la carta incluyen al guionista y director británico Richard Curtis, a la productora y heredera de cine Abigail Disney, al empresario danés-iraní Djaffar Shalchi (fundador y Director Ejecutivo de 'Move Humanity', una iniciativa global para movilizar al menos el uno por ciento de la riqueza de los súper ricos del mundo para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible). Pero también incorpora a Jerry Greenfield, cofundador de Ben and Jerry's, a la premiada inversionista y filántropa alemana Mariana Bozesan (una autoridad de la "inversión integral", que incorpora la conciencia financiera, ecológica, social, cultural, conductual y humana); así como a Morris Pearl, ex director gerente de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, entre otros.

El manifiesto arranca con un potente mensaje: "a medida que la Covid-19 ataca al mundo, millonarios como nosotros tienen un papel fundamental que desempeñar en la curación de nuestro mundo. No, no somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en las salas de cuidados intensivos. No estamos conduciendo las ambulancias que llevarán a los enfermos a los hospitales. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas de comestibles ni entregando alimentos puerta a puerta. Pero tenemos dinero, mucho. Dinero que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis", sostienen.

En su documento, el grupo de empresarios y filántropos incide en que el impacto de esta crisis durará décadas y "podría empujar a 500 millones de personas más a la pobreza". Recuerdan que cientos de millones de personas perderán sus empleos a medida que cierren las empresas, algunas de forma permanente. "Ya hay casi mil millones de niños sin escolarizar, muchos de ellos sin acceso a los recursos que necesitan para continuar su aprendizaje", agregan. Y denuncian cómo "la ausencia de camas de hospital, máscaras protectoras y ventiladores es un doloroso recordatorio diario de la inversión inadecuada realizada en los sistemas de salud pública en todo el mundo".

Los firmantes del documento aseguran además que "tenemos una enorme deuda con las personas que trabajan en la primera línea de esta batalla global". Hacen hincapié en que la mayoría de los trabajadores esenciales están muy mal pagados por la carga que llevan. A la vanguardia de esta lucha están nuestros trabajadores de la salud, de los cuales el 70 por ciento son mujeres. "Se enfrentan al virus mortal todos los días en el trabajo, mientras que tienen la mayor parte de la responsabilidad del trabajo no remunerado en el hogar", recuerdan. "Los riesgos que estas personas valientes aceptan voluntariamente todos los días para cuidar al resto de nosotros requieren que establezcamos un compromiso nuevo y real entre nosotros y con lo que realmente importa", continua el documento.