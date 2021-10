Naturgy se enfrentó a la CNMV por su apatía en la 'campaña de pánico' de IFM

En las semanas previas al desenlace de la opa el consejo de Naturgy, encabezado por Francisco Reynés, mantuvo un duro enfrentamiento con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Antes incluso de conocerse el resultado de la oferta pública, el secretario general de la gasista, Manuel García Cobaleda, encabezó la pugna con la alta dirección del organismo supervisor. Desde el entorno de Naturgy recriminan con contundencia que el regulador se haya puesto de perfil ante la 'campaña de pánico' de IFM, como ha empezado a referirse el mercado a la estrategia que emprendió el fondo de pensiones para convencer a los accionistas minoritarios de acudir a la opa.

La firma que dirige en España Jaime Siles dirigió toda su artillería a dos puntos débiles para los cerca de 70.000 inversores particulares susceptibles de vender en la opa. En primer lugar, la amenaza de una suspensión 'sine die' del dividendo, que desde el principio contó con el rechazo frontal de todo el consejo y la oposición expresa del holding inversor que dirige Isidro Fainé. Además, las continuas alusiones del fondo al horizonte supuestamente bajista que le esperaba a Naturgy tras la opa, dada la pésima evolución bursátil que habían demostrado sus competidoras (Iberdrola y Endesa), lastradas por los últimos ajustes regulatorios aprobados por el Gobierno.

Después de que la CNMV anunciase, el jueves 14 de octubre, que IFM había alcanzado el 10,38% de Naturgy, las acciones de la gasita se han mantenido por encima de los 22,07 euros que ofreció IFM (este lunes la acción cerró a 23,1 euros, mientras que el viernes llegó a situarse en 24 euros). Ante esta recuperación , que también han experimentado Iberdrola y Endesa a raíz de la promesa del Ejecutivo de aliviar el 'hachazo' regulatorio, desde Naturgy han atacado por deficiente la tasación que el fondo hizo de la gasista.

De hecho, Naturgy ha recriminado al organismo que pilota Buenaventura que aquellos accionistas que vendieron en la opa han salido perdiendo, a razón de más de un euro por título, respecto a lo que se habrían embolsado de haber vendido al precio de cotización. Este último es el valor que ha pagado el holding inversor que dirige Fainé para elevar su participación en los ocho meses, del que ha durado el culebrón de la opa. Y Criteria no tiene pensado frenar sus compras.

Fuentes próximas a la operación indican que la intención de Criteria es continuar reforzándose en el capital del grupo energético (ya roza el 27%), algo que podría explicar la buena evolución bursátil de Naturgy. No es el único accionista que tiene previsto aumentar su participación en el capital de la energética. En los planes de IFM también entra elevar su peso en el capital de la compañía, aunque por el momento no ha comunicado ninguna adquisición adicional.

Desde Criteria recriminan a la CNMV que los accionistas que vendieron en la opa han salido perdiendo dada la buena evolución en bolsa que ha vivido Naturgy tras cerrarse la operación

La CNMV envió un requerimiento a Criteria en el que le obligaba a pronunciarse oficialmente sobre la opa. El organismo exigió al holding inversor, y no al resto de accionistas, que concretara de forma clara al mercado si acudiría o no a la opa. Lo hizo después de que el consejo de Naturgy comunicase al supervisor que, pese a considerar "aceptable" el precio de la oferta de IFM ninguno de los grandes accionistas de la energética, ni tampoco los directivos con títulos en la empresa, acudirían a la oferta. Hasta entonces, Criteria había evitado tomar posiciones de forma expresa ante la posibilidad de que surgiera una oferta competidora, que finalmente no se materializó.

La escalada de tensión que ha provocado la ofensiva del fondo de pensiones no se ha limitado a la CNMV. El consejo de Naturgy también se ha dirigido, en varias ocasiones, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en cuyas manos también estaba el visto bueno a la operación. En el momento en que el Gobierno dio su plácet a la operación, el pasado 3 de agosto, Competencia hizo lo propio. Pero la cúpula de Naturgy siguió manteniendo contactos con el organismo que preside Cani Fernández, con la opa siempre como telón de fondo. El último encuentro, de los que han aflorado en los registros de la CNMC, tuvo lugar el 13 de septiembre, justo a un mes de agotarse el plazo de aceptación de la oferta.

Más allá del 'tira y afloja' con los organismos de supervisión, el mercado tiene el foco puesto en la previsible pugna por el control de la gasista que se trasladará ahora a los órganos de gobierno interno. En concreto, el campo de batalla será la Junta de Accionistas, donde IFM sumaría el 52% si se alía con CVC y GIP, los dos mayores accionistas después de Criteria con algo más del 20% cada uno. Será entonces cuando los tres fondos pongan por fin negro sobre blanco, dejando patente si, desde el principio, ha existido o no una acción concertada. En este escenario de eventuales alianzas, Fainé no lo tendría fácil para defender una posición dominante en un órgano donde las decisiones se adoptan por mayoría simple.