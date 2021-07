Primer asalto de tanteo en la subasta de 5G: las pujas sólo suman 280 millones

Primer asalto de tanteo entre las operadoras de telecomunicaciones dentro de la subasta de espectro radioeléctrico para las redes ultrarrápidas 5G. La jornada inicial de la licitación se ha saldado sólo con pujas para uno de los paquetes de frecuencias, lo que ha dejado una inversión acumulada de algo más de 280 millones de euros muy lejos incluso del precio de salida del conjunto de todos los activos, que rozaba los 1.000 millones.

El Ministerio de Asuntos Económicos confirma que en esta primera jornada se han llevado un total de cinco rondas con participación de las tres operadoras admitidas a la subasta pública. A final de las rondas, el importe total acumulado por el conjunto de concesiones sobre las que se han formulado pujas asciende a 280,9 millones. El proceso continuará mañana miércoles 21 de julio.

En esta ocasión se ha organizado, según ha podido saber La Información, por paquetes. En realidad, las operadoras se han centrado en un primer bloque de espectro con un precio más bajo durante esas cinco primeras pujas. Tal y como confirman fuentes del sector, entra dentro de lo normal que las compañías pujen por ese activo y en base a cómo evolucione el precio se abra al resto de bloques. Se trata por tanto de un tanteo en toda regla. Este planteamiento podría alargar más el proceso.

En total se licitan 75 megahercios (MHz) divididos en dos bloques de 2x10 Mhz; dos bloques de 2x5 MHz, y 3 bloques de 5 MHz, que constituyen un total de siete concesiones. El precio de salida conjunto de todos ellos suman 995 millones de euros, después del recorte del 15% ejecutado por el Gobierno tras la presión de las operadoras.

Sin mucha competencia

Los bloques de frecuencias son relativamente similares, tanto en condiciones como características técnicas, por lo que no hay un gran aliciente para pujar con todo y sacar toda la artillería, según explican diversas fuentes del sector. Además hay que tener en cuenta los límites que estableció el propio Gobierno para evitar una excesiva concentración de espectro en pocas manos: se impuso un límite de 2x10 megahercios (Mhz) para cada uno de los operadores. Los dos paquetes de 2x10 'megahercios' y los dos de 2x5 'megahercios' se repartirán entre las tres compañías. La situación económica de Telefónica, Vodafone y Orange es relativamente delicada y no hay mucho margen para 'tensar'.

Si no hay cambios drásticos en las estrategias de las operadoras, no habrá una gran competencia, lo que implicará que las pujas no se alarguen más allá de esta semana. Esto implicaría un precio final relativamente bajo respecto a lo que se esperaba en un primer momento, con el precio de salida inicial planteado por el Gobierno y con la potencial participación de Másmóvil. En concreto, lo esperable es que se quedara por debajo de lo 1.500 millones.