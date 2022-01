Galán vuelve a pedir salir de 'Tándem' por no existir "conductas reprochables". 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, ha solicitado al juez instructor de la macrocausa 'Tándem' que le excluya de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por los supuestos encargos de la compañía al comisario jubilado José Manuel Villarejo ante la "inexistencia de conductas penalmente reprochables".

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la defensa de Sánchez-Galán presentó el pasado viernes, diez días después de su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón. Entonces, el presidente de Iberdrola se desvinculó de los encargos y afirmó que fue él la persona espiada.

Ahora, y después de que haya trascendido su comparecencia de forma íntegra, Sánchez-Galán asegura que el auto que llevó a su imputación no ofrece descripción fáctica que con claridad, precisión y coherencia permite colegir que haya hecho o dejado de hacer algo". Y asegura, a su vez, que "no corresponde al Juez suplir las deficiencias del relato, añadiendo imaginativamente los datos fácticos necesarios para cumplir el tipo o la participación penal".

"El 'alguien me ha dicho que le han dicho' -resumen de la versión del señor Del Olmo- no supera los estándares mínimos para considerarse principio de prueba apto en orden a investigar penalmente a alguien", critican, en alusión al que fuera director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola.

El pasado 18 de enero, el presidente de Iberdrola se enfrentó a su declaración como imputado por la contratación de las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Jamás lo he visto, jamás he conocido de su existencia hasta que en los medios de comunicación salió en esa vídeo, que sale por todas partes, llegando a no sé qué juzgado y empezó a aparecer en todas partes", contestó rotundamente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras ser preguntado por su posible relación con el expolicía, según se recoge en la transcripción de la comparecencia, a la que ha tenido acceso La Información.

Esta afirmación tuvo lugar prácticamente al inicio de su declaración, después de hacer un repaso de su trayectoria profesional pasando por Airtel -que posteriormente se transformó en Vodafone- hasta llegar a 2001 cuando entró en Iberdrola. "No lo he conocido, no lo he visto nunca, no he hablado jamás con él y no he tenido más que conocimiento por los medios de comunicación", continuó diciendo Sánchez Galán, que aseguró que la primera vez que escuchó hablar de Villarejo fue cuando estalló la 'operación Tándem' y su detención. De este modo, lanzó desde un principio un mensaje claro: él no tenía nada que ver con los servicios que desde la eléctrica se abonaron al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo.