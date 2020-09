La sentencia de Bankia allana el camino a las nuevas fusiones de la 'crisis Covid'

"Debemos absolver y absolvemos". Estas eran las palabras más esperadas por propios y extraños en la sentencia que ha resuelto el caso de la salida a bolsa de Bankia. En la mañana de este martes, tras conocerse que ni las 31 personas -entre las que se encontraba Rodrigo Rato- ni las tres empresas -Bankia, BFA y Deloitte- que estaban acusadas habían sido condenadas, cada llamada de teléfono era respondida de la misma manera. "Aliviados", "tranquilos", "nadie se lo esperaba, pero ha sido lo más sensato", manifestaban diferentes fuentes financieras ante las preguntas de este medio. Pero más allá de las consecuencias inmediatas de esta sentencia tan esperada, hay otras que, dadas las circunstancias actuales, cobran más relevancia si cabe. "Todo será ahora más fácil", señalan desde el sector financiero, apuntando directamente a la nueva ola de fusiones que, salvando la distancia con la que obligó a crear Bankia, también ha recibido un empujón de una crisis.

"Llegar al momento actual con una sentencia que absuelve a todos es un alivio", admiten, "no solo por la operación de Caixa y Bankia, también por todas las que vengan después". Para los que día a día viven el sector bancario desde dentro, que la Audiencia Nacional defienda la tesis de que al haber contado con el visto bueno de todos los supervisores no es posible imputar delito alguno a los gestores es crucial de cara a futuras operaciones. "Si se hace bien por nuestra parte, no habrá problemas luego", resaltan.

En las últimas semanas el mercado financiero ha visto cómo la Covid-19 ha precipitado la posibilidad de llevar a cabo fusiones. La baja rentabilidad que las entidades llevan acarreando varios ejercicios se ha visto ahora acrecentada llegando a marcar para algunas de ellas incluso datos negativos. Pese a que son muchos los nombres que se barajan, los únicos que hasta el momento han ido adelante con este proceso son CaixaBank y Bankia, para los que esta sentencia también ha sido clave.

En público ninguna de estas entidades veía como un problema la posibilidad de que la esperada sentencia no fuese del todo positiva. "Las personas saben distinguir lo que es una situación pasada de lo actual", decía Gonzalo Gortázar, futuro consejero delegado de la entidad resultante, durante la presentación del proyecto. "Los últimos acontecimientos judiciales han tenido un impacto escasísimo por no decir nulo", coincidían tanto él como José Ignacio Goirigolzarri, hasta ahora presidente de Bankia. Fuentes del sector señalaban este martes, tras una primera lectura del fallo del tribunal, que "esto allana, y mucho, el camino de las fusiones".

Sobre la mesa están también otros nombres, algunos de ellos viejos conocidos de las 'quinielas' del mercado. Es el caso de Unicaja y Liberbank que tras un proceso fallido en 2019 vuelven a colocarse en la primera línea. Los analistas de Goldman Sachs y los de Citigroup lo tienen claro y llevan varios días poniendo sus nombres de nuevo en la palestra. Por otro lado, también suenan para protagonizar la próxima 'boda' bancaria BBVA y Sabadell. Ambas entidades se han dejado querer en las últimas semanas, hasta el punto de que Onur Genç, CEO de la vasca, afirmó que "en España puede haber oportunidades, puede haber sinergias, tenemos que mirar la creación de valor".

"La salida a bolsa de Bankia era la mejor opción"

En el mercado financiero, más allá de las fusiones, ven la sentencia de la Audiencia Nacional con buenos ojos. "La salida a bolsa de Bankia era la mejor opción", admiten, "era una manera para que Bankia dejase de tener problemas". La opinión es compartida y desde el sector apuntan al papel que entonces jugó el Estado y llegan a considerar que este movimiento que ahora se sentencia fue "una operación de Estado".

"Si no se hacía esto con Bankia, había que salvar todo el sistema financiero", recuerdan, una consecuencia que hubiera conllevado muchos más daños. Para ellos, los gestores cumplieron lo marcado por el Banco de España y el Ministerio de Economía, entonces en manos de Luis de Guindos, con la salida a bolsa. "Llamadas, reuniones... ha quedado acreditado quién mandaba". La propia sentencia cuestiona la declaración del exministro de Economía, pues entonces señaló que tenía una capacidad de influencia "inexistente" sobre las decisiones de los reguladores y supervisores.En cambio, el tribunal destaca que el informe clave que precipió la caída de Bankia se adelantó más de un mes en su fecha de publicación "a petición del Gobierno".

En este sentido, el papel del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tanto en la salida a bolsa como en la formación del SIP que dio origen a Bankia queda clarificada con esta sentencia. En ella se recoge que la integración de las siete cajas fue "impulsada por las autoridades económicas y monetarias", en un proceso "intensamente supervisado" por el Banco de España. Con ello se zanja la polémica de los correos internos en los que José Antonio Casaus, supervisor de la entidad, habría advertido de que la operación bursátil no era la solución para Bankia, pues esta opinión no concordaría con lo plasmado en los informes oficiales.

Los vaivenes de las más de 70 sesiones de juicio y los once meses de deliberaciones hasta este mismo martes dieron lugar a muchas teorías. "La absolución total parecía estar muy clara al principio del proceso", señalan fuentes financieras, "pero la idea se fue deshaciendo a lo largo del juicio". La postura de la Fiscalía, ahora desacreditada por el tribunal, no puso fácil las quinielas sobre el fallo que finalmente deja a Rato a un paso del tercer grado y a Bankia y el resto de entidades con un camino aún más llano para las futuras fusiones.