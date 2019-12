Orion no logra vender sobre plano las 22 villas para superricos en Sotogrande

Orion, propietario de Sotogrande S.A., tiene atascada su apuesta 'prime' en la urbanización gaditana, paradigma del lujo patrio junto con la vecina La Zagaleta y las madrileñas La Finca y La Moraleja. Sotogrande -cuyas acciones dejaron de de cotizar en la Bolsa de Madrid en enero de 2018, una vez que liquidó la opa de exclusión formulada por la sociedad Sotogrande LuxCo- sigue el rumbo que marca el fondo Orion European Real Estate Fund IV, que controla la mercantil luxemburguesa mencionada anteriormente. Cuando Orion entró en esta urbanización con 'sabor' estadounidense (sin vallas y con avenidas de larguísimas palmeras) hizo una apuesta novedosa... pero que por ahora no está dando beneficios.

Aunque tenía permiso por parte del Ayuntamiento de San Roque para edificar 22.000 viviendas, la nueva directiva optó por la baja densidad. Finalmente, se valoró cada chalet por entre siete y 20 millones de euros en parcelas de hasta 8.000 metros cuadrados. Se trata de viviendas que son prácticamente pequeños hoteles que requieren un mínimo diez personas entre servicio y mantenimiento. Orion quería erigirse como el baluarte del megalujo en Cádiz, en un intento por rozar los estándares de La Zagaleta, de matriz británica y famosa por ser un fortín en la montaña. Esas nuevas edificaciones las situó en una zona llamada La Reserva, que es la 'niña mimada' de la compañía. La urbanización tiene además La Marina (en el exclusivo puerto), Sotogrande Costa, Sotogrande Alto y Alto de Valderrama.

Solo se vende lo que se construye

En La Reserva hay tres proyectos de megalujo alrededor de los que se han construido unas instalaciones impecables: el campo de golf de la Reserva de Sotogrande, el nuevo 'country club' con zona de restauración, piscinas y un gran lago (The Beach) para actividades náuticas. Dos de ellos, son The Seven y 15Th. Se trata de 22 villas cuyos precios son altos incluso para el mercado del lujo. Desde 2017 están en comercialización, aunque no han pasado del plano y solo se ofrecen 'renders' a sus posibles compradores sin éxito. Las cifras: en 15Th solo el suelo ronda los 3,5 millones de euros mientras que la villa tiene un tope de 9 millones. Las cifras aumentan en The Seven, ya que los macrochalets se sitúan entre 13 y 20 millones de euros.

Por otra parte, sí se están vendiendo las seis megavillas de El Mirador, un complejo cerrado situado en la zona de La Reserva. Las tres villas vendidas han salido por precios que rondan los 9 millones de euros. La diferencia es que estas últimas de El Mirador están ya construidas y en The Seven y 15Th se venden en plano. "Es una inversión muy alta. El cliente necesita todo tipo de garantías y sobre una animación de ordenador no se deja 20 millones de euros. Quiere garantías y sensaciones físicas en el inmueble", explican a este medio una fuente del sector. No es casualidad que las únicas villas que se han vendido sean las que ha promovido ARK Arquitectos, con amplia experiencia en Marbella, y, sobre todo, en mansiones similares en La Zagaleta que se pueden visitar.

Sotogrande S.A. ha evitado los números rojos en este 2018 gracias a la venta de Aguas del Valle de Guadiaro, la empresa concesionaria del ciclo integral del agua de las localidades gaditanas de Sotogrande y y Pueblo Nuevo de Guadiaro. Por esta operación, Sotogrande S.A. se embolsó 31 millones de euros. La urbanización gaditana ha incrementado un 2,5% su cifra de negocio respecto al año anterior y ahora ronda los 23 millones de euros. El resultado del ejercicio de operaciones continuadas ha sido de 20,7 millones de pérdidas frente a los casi 25 del ejercicio 2017. El resultado consolidado arroja un beneficio neto de 7,8 millones frente a las pérdidas de 23,8 de año anterior.

El primer hotel gran lujo

En esta nueva etapa la compañía apuesta fuertemente por la rama inmobiliaria, aunque manteniendo su envite por los activos hoteleros y campos de golf, por los que tiene 13 millones de cifra de negocio, frente a los 11,8 de 2017. El principal es el complejo NH Almenara Golf con 148 habitaciones, spa y restaurantes. Y, en segundo lugar, destaca el NH Sotogrande, con 106 habitaciones.

Orion también ha puesto en marcha la remodelación de Almenara Golf para lograr el hotel de lujo que nunca ha tenido Sotogrande y que obliga a sus visitantes más ilustres a emigrar a la vecina Finca Cortesín, en la localidad malagueña de Casares. Donde hay villas con servicios 24 horas propios de un hotel cinco estrellas gran lujo, que son muy demandas no solo por políticos como el exministro José Bono, también por jugadores de polo y la realeza de Qatar y Dubái, asiduas en verano a Sotogrande.

Ojo, con La Zagaleta

Las grúas de alto standing de Sotogrande S.A. ahora lideran la actividad promotora a la que se suman Lemon Promociones, Kronos Homes y Taylor Wimpey con proyectos que van desde los 400.000 euros -rozando el low cost para la zona- hasta los que superan los 10 millones. De cerca, se miran los movimientos de La Zagaleta que en 2017 consiguió unos vecinos terrenos entre el término de San Roque y el de Castellar y que espera el visto bueno del Ayuntamiento de estas localidades para convertirse en un moderno y lujoso resort residencial, que incluya además un campo de golf de primer nivel y un hotel de cinco estrellas.

Con Valderrama II, una finca con 220 hectáreas que en 2016 fue adquirida por la compañía La Zagaleta Limited, Orion puede encontrar la propia competencia en su propia casa si no decide pasar del 'render' para vender sus promociones de lujo. Tal vez entonces se haga realidad ese lema que flota en el ambiente: 'Make Sotogrande relevant again'. Otra cosa será conseguir quitarse el apelativo de "tostongrande", ya que ampliar la oferta de ocio -ahora limitada al polo y al golf- sigue siendo la asignatura pendiente de la zona que pierde por goleada en este sentido contra Marbella.