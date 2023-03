Vodafone España subirá el salario de su plantilla un 3% en su próximo año fiscal

La empresa de telefonía Vodafone ha informado a sus sindicatos de que va a elevar un 3% el salario de su plantilla de cara al siguiente año fiscal que comenzará en abril. Sin embargo, los representantes de los trabajadores han denunciado que estas subidas son insuficientes frente al alza de la inflación del 15,6% que se dará durante el mismo periodo.

El operador ha rechazado la implementación de cualquier tipo de medida alternativa o provisional para aumentar el volumen de la subida, según UGT, que ha mostrado su rechazo al volumen de la subida al considerar que generará una pérdida de poder adquisitivo.

De esta forma, el sindicato ha denunciado que los trabajadores acumularán de cara a junio una subida salarial del 8%, frente al 15,6% al que se prevé que ascienda la inflación en el mismo periodo. UGT ha subrayado que las subidas salariales de otras compañías del sector han sido más altas y ha recordado que la empresa ha subido sus tarifas recientemente.

"Los planteamientos del Grupo Vodafone siguen muy negativamente alejados de los adoptados por otras empresas del sector, con las que pretende competir en la captación de clientes y en el reclutamiento del talento. Esperemos que no perjudiquen todavía más la ya de por sí delicada situación", señala el sindicato en su comunicado.

La organización ha subrayado que no participará en el reparto de las subidas, que ascenderán al 2,5% con carácter general más un 0,5% adicional para ajustar situaciones de inequidad en algunos casos, según la compañía. De esta forma, Vodafone se mueve dentro de un clima que no termina de convencer a sus empleados, las decisiones que está tomando no son van de la mano con las políticas de la competencia, por lo que aún se desconoce cuáles serán las consecuencias de estas decisiones.