Ábalos inaugura la estación de Canfranc con vistas a la conexión internacional. 

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presidido esta tarde la inauguración de la nueva estación ferroviara de Canfranc, que se enmarca en el objetivo de reabrir la histórica conexión ferroviara con Francia. La nueva estación, rehabilitada por Acciona y Avintia, cuenta con un presupuesto de 27 millones de euros. La nueva estación está situada en los antiguos hangares hispano-franceses de mercancías, frente a la estación histórica, y a la que ha llegado el primer convoy a las 12.34 horas.

El ministro ha anunciado este jueves que ya han comenzado los contactos para celebrar una nueva reunión del cuatripartito formado por los Gobiernos de España y Francia, junto con los Ejecutivos regionales de Aragón y Nouvelle Aquitaine, con el objetivo de impulsar la reapertura de la línea ferroviaria Zaragoza-Huesca-Canfranc-Pau-Burdeos, que podria denominarse 'línea Goya'.

Iniciamos una nueva etapa en la historia de la estación de Canfranc. Con su puesta en servicio impulsamos la reapertura de la línea ferroviaria internacional Zaragoza-Canfranc-Pau.



Han acompañado a Ábalos en la inauguración, que ha incluido la despedida del tren Canfranc-Zaragoza, a las 17.53 horas, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, la presidenta de Adif, Isabel Pardo, y el alcalde canfranqués, Fernando Sánchez.

Soro ha entregado a Ábalos, Lambán, Pardo y Sánchez un juego de tres tirafondos soldados, utilizados para unir las traviesas de la línea inaugurada en 1928. Al acto también han asistido la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, el vicepresidente de Desarrollo Económico de Nouvelle Aquitaine, Bernard Uturry, el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe. El ministro ha afirmado que la puesta en marcha de la nueva estación constituye "un gran logro" y abre "una nueva etapa" de esta "histórica" infraestructura, que se sitúa en "el siglo XXI", recalcando la unidad de todas las Administraciones para impulsar esta obra y el proyecto internacional.

La estación inaugurada en 1928, que será un hotel internacional, es "un icono de la arquitectura ferroviaria" española, un "sobrado motivo para conservarlo", además de que es de por sí "singular" por estar en un enclave natural -de alta montaña-, por su ubicación -a un pie de la frontera- y por su "diseño palaciego". También por los hechos históricos de que ha sido "testigo", en alusión al trasiego de mercancías y personas durante décadas, especialmente importante durante la II Guerra Mundial.

La nueva estación permitirá relanzar el transporte de mercancías entre España y Francia, que lleva "muchos años" por debajo de la media europea, ha continuado Ábalos, quien ha traído a colación la estrategia de intermodalidad que impulsa el Gobierno de España con el objetivo de incrementar la "eficiencia global" y la descarbonización de las comunicaciones terrestres. Prueba de ello es que Renfe y Adif experimentarán con un nuevo tren impulsado por hidrógeno en la línea de Canfranc.

"Es preciso que sigamos invirtiendo" para mejorar la línea de Canfranc, ha dicho el ministro, quien ha mencionado que se renovará el tramo entre Plasencia del Monte y Ayerbe y también en Caldearenas y el tramo Jaca-Canfranc, siempre para "modernizar las infraestructuras" y propiciar la interoperabilidad. Está a punto de ser licitado el estudio técnico del túnel ferroviario de Somport y también el de las conexiones 'standard' de la línea con Plaza y Plhus.

El ministro ha puesto de relieve el "papel primordial" jugado por la localidad de Canfranc insistiendo en "la apuesta real" por la reapertura, lo que debe contribuir a mejorar las comunicaciones entre España y Francia, con la "apuesta firme" de todas las Administraciones para "poner en valor el patrimonio y la historia" de España.

Padres fundadores

Lambán ha realzado el carácter histórico no solo de la línea internacional, sino de la apuesta de los "padres fundadores" de la autonomía aragonesa por la reapertura, pendiente desde 1970, "uno de los elementos centrales de la autonomía", destacando su "simbolismo formidable". De hecho, "no ha habido un Gobierno de Aragón que no se haya empeñado en hacer realidad aquel sueño", ha proseguido Lambán, a cuyo juicio fue su primer Ejecutivo -2015-2019- el que dio "los pasos que se pueden considerar definitivos" para reabrir la que, ha conjeturado, podría denominarse "línea Goya".

Así, la reapertura de la línea internacional es "fundamental" para "la autoestima" colectiva aragonesa, pero también para "el desarrollo de la Comunidad", ha aseverado el presidente, aunque ha advertido de que quedan "muchos pasos por dar", que "sin duda" se darán. El jefe del Ejecutivo autonómico ha expresado que la reapertura tiende a tres objetivos, el primero, "mejorar las relaciones, las comunicaciones" entre España y el resto del continente europeo, especialmente con Francia, resaltando la "formidable oportunidad" que supone la financiación del Mecanismo 'Conectar Europa'.

Otro objetivo es el impulso de la estrategia logística de Aragón, ha expuesto Lambán, apuntando que la relación de Zaragoza con los principales puertos comerciales se está "afianzando" y que la optimización de las comunicaciones terrestres con el Sur de Francia "refuerza" la posición de la Comunidad Autónoma, todo lo cual está dando "excelentes resultados". También se pretende generar "futuro y empleo" en el Pirineo, que tiene "muchas palancas" para ello, que el Gobierno aragonés pretende "sumar" mediante sinergias, siempre "respetando el medio ambiente".

Lambán ha referido que la gestión de Ábalos está siendo "un revulsivo formidable" para los proyectos de Canfranc, resaltando su "implicación continua", y le ha entregado una réplica de pequeño tamaño de una compuerta de riego del Canal de Aragón y Cataluña inaugurada por Alfonso XIII en 1906, que "ejemplifica el compromiso" del ministro con la región. Ha estimado "fundamental" la labor del cuatripartito España-Francia-Aragón-Aquitania.

Identidad colectiva

José Luis Soro ha hecho notar la importancia del evento no solo por el hecho de que Canfranc cuente con una nueva estación ferroviaria, sino por lo que supone el proyecto para la identidad colectiva de la Comunidad Autónoma, aseverando que "Aragón no se puede entender sin Canfranc".

El consejero ha recordado a "quienes hace 51 años vivieron la pesadilla del cierre de la línea" y sufrieron el retroceso de "este lugar irrepetible", cargado de "simbolismo" y que ahora se está reactivando con "el esfuerzo de muchos". Quedan metas por conseguir, como la conversión de un edificio en museo de las locomotoras, siendo "irrenunciable" reabrir el túnel. La nueva estación y playa de vías son ya una realidad y "un estímulo" para proseguir los trabajos.

Soro ha indicado que España está separada de Francia por ocho kilómetros de túnel, pero también por los 23 centímetros de diferencia entre los anchos de las líneas férreas española y europea. "Estad seguros de que lo volveremos a reabrir", ha proclamado, insistiendo en que será una línea interoperable. Bernard Uturry, quien ha disculpado la ausencia del presidente de Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, por encontrarse hoy en un acto en París, ha expresado su "emoción" porque se da hoy "un paso más" para la reapertura.

Francia y España comparten una historia de "luchas, lágrimas y futuro", y ha añadido que la inauguración de la nueva línea es una "alegría" para la región de Nouvelle Aquitaine, poniendo de relieve los esfuerzos conjuntos para impulsar este proyecto estratégico para el turismo y la actividad económica.