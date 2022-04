Bendodo urge a celebrar los comicios en Andalucía aunque "no sea en domingo". 

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha insistido este jueves en la necesidad de que Andalucía tenga un Presupuesto para 2023 "cuanto antes", que ayude a luchar contra la crisis, de ahí la posibilidad de que las elecciones autonómicas se celebren el próximo mes de junio en una fecha que no tiene por qué caer en domingo. En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Bendodo ha señalado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sigue pensando en la mejor opción para los andaluces y ha indicado que, por ley, las elecciones no se pueden celebrar ni en julio ni agosto, de manera que, si son antes del verano, tienen que ser el mes de junio, en fechas como el domingo 19 o el 26, aunque "no tienen por qué ser en fin de semana".

Ha recalcado que para el Gobierno andaluz la prioridad es luchar contra la crisis y la inflación, pero en estos momentos se está haciendo "con una mano atada a la espalda", porque no hay presupuestos este año al ser rechazados por PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, y, sin duda, se necesita esa herramienta. La reflexión que está llevando el presidente, según Bendodo, es que "cuanto antes tengamos presupuesto" será mejor para luchar contra la crisis.

De manera paralela, ha calificado de "cuento chino" el "supremacismo moral" que practican Pedro Sánchez y el PSOE en relación con los pactos porque, según ha recalcado, lo que pretenden es "aislar al Partido Popular", no a Vox. "Rechazamos el supremacismo moral del PSOE y de Sánchez. Creemos que es un cuento chino. El PSOE puede pactar con todo el mundo, con comunistas, con independentistas y herederos de ETA y el PP no puede pactar con nadie", ha declarado Bendodo al ser preguntado si ve a Vox como un contrincante o como un socio. Ha señalado que "es falso cuando el PSOE dice que hay que aislar a Vox" porque el Partido Socialista "lo que quiere es aislar al PP, que diga las cosas claras". "Ellos pueden pactar con todos y nosotros con nadie. ¿Y eso por qué? ¿Es legítimo pactar un Gobierno y mantenerse en un Gobierno a toda costa con los que intentaron romper España, con los herederos de ETA?", se ha preguntado.

Asimismo, ha recordado las declaraciones de Sánchez asegurando que hay dos opciones, un Gobierno del PP con Vox o un Gobierno de centroizquierda. "Yo a Yolanda Díaz no la veo muy de centro. Es más comunista. Y tampoco veo muy de centro a Bildu o a ERC", ha apostillado. El coordinador general del PP ha afirmado que "a los españoles hay que hablarles claro" porque "el objetivo no es aislar a Vox sino al PP". Por eso, ha dicho que su formación intentará ganar elecciones y construir mayorías suficientes "para no depender de nadie". "Pero lo que no vamos a aceptar es que el PSOE imponga una supremacía moral de que ellos pueden pactar con quien le dé la gana y el PP no puede pactar con nadie", ha abundado el también consejero de Presidencia andaluz.

Que gobierne la lista más votada

Por otra parte, Bendodo ha defendido que se deje gobernar a la lista más votada y ha señalado que en España deben seguir "dando pasos en madurez democrática" trasladando el mensaje de que "tiene sentido de que el que gane las elecciones gobierna" y el que pierde va a la oposición. "Creo que es uno de los pasos importantes y de los grandes acuerdos que hay que llegar para avanzar en madurez democrática", ha manifestado, para añadir que España "ha avanzado" y todos deben avanzar también y "parecerse a otras democracias europeas, que hablan de mayorías reforzadas para garantizar que el que gana gobierna".

En este sentido, Bendodo ha subrayado que este tema "tampoco merece echarlo a la papelera" sino que "requiere reflexión y diálogo". "Ésa es la mano tendida del presidente Feijóo con el PSOE en estos momentos", ha apostillado. Al ser preguntado si esa propuesta de dejar gobernada la lista más votada es solo para generales o también para municipales y autonómicas, ha señalado que "la esencia" y el "espíritu" debe ser que el que gane los comicios, gobierne. A su entender, se puede aplicar de "forma progresiva" y podrían empezar con las elecciones autonómicas y municipales del año próximo. Por último, ha recalcado que este paso debe darlo España "más bien pronto que tarde" y ha apostado por buscar fórmulas de "mayorías reforzadas". Se puede llegar a acuerdos o no, pero al menos intentarlo", ha defendido.