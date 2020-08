"Escribí a Boris Johnson porque la Junta no fue a Londres para salvar el turismo".

Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Eso debió de pensar Víctor Navas, el alcalde de la localidad malagueña de Benalmádena. El socialista fue noticia la semana pasada por la determinación que tomó el ayuntamiento que lidera: mandar una carta a Boris Johnson para salvar la temporada turística en la Costa del Sol. En ella explica al primer ministro británico que durante la pandemia, a fecha de emisión de la misiva, "se han detectado 192 casos positivos en la localidad y 10 personas han fallecido". Con la iniciativa espera que Johnson entienda que los turistas "están a salvo" en el municipio y le pide, además, un "corredor regional de viajes a Andalucía". La Información entrevista al alcalde pocos días después del envío de la carta, pero no solo le pregunta sobre ello. Navas responde también sobre la situación turística del municipio que dirige, así como del conjunto de una de las regiones más vacacionales de España, la Costa del Sol.

La primera pregunta es obligada... ¿Ha respondido Johnson a la misiva?

Todavía no, pero esperamos que nos contesten con alguna carta de cortesía diciéndonos que le pasarán el comunicado. Lo importante es que consta nuestra disconformidad con la imposición de la cuarentena de 14 días y, por ende, con la decisión de la touroperadora TUI de cancelar los vuelos entre Reino Unido y España.

Una de las procedencias habituales de los turistas de la Costa del Sol es el Reino Unido. La decisión de Johnson fue el enésimo varapalo para el sector.

Especialmente para Benalmádena, donde dependemos en gran medida de los británicos. La decisión de Johnson ha supuesto un problema importante para nuestra economía. Sobre todo consideremos injusta la decisión porque son muchos los británicos residentes en Benalmádena y turistas que aseguran que las medidas que se están tomando en la Costa del Sol son mucho mejores y más rigurosas que las del Reino Unido.

"Los británicos residentes en Benalmádena dicen que las medidas son más rigurosas aquí que en Reino Unido"

¿A qué se debe, desde su punto de vista, la actitud del primer ministro británico?

Sin duda, limitar la movilidad de los turistas que llegan desde un lugar seguro y que cumple con todas las normas sanitarias nos parece más una actitud política para desviar la atención de la gestión de la pandemia en su propio país, que una medida para proteger la salud de las personas.

¿Cómo se fraguó la carta para Boris Johnson? ¿Cómo surgió la iniciativa?

Los propios residentes británicos y turistas nos animaron a liderar la comunicación con el primer ministro británico para que conociera de primera mano cuáles son las condiciones sanitarias de la región. Sabemos que es difícil que le llegue, pero si lo hace tiene que conocer la situación real de la zona: somos mucho más seguros que precisamente en su país.

¿La carta ha sido, entonces, una petición popular?

Sí. El ayuntamiento trabaja con muchos grupos de residentes y fueron ellos mismos los que lo propusieron.

¿No hubiera sido más eficaz mandar una misiva conjunta con otros municipios de la zona como Torremolinos, Fuengirola, Estepona o Marbella?

Se trata de una iniciativa particular del Ayuntamiento de Benalmádena. Como te digo, la idea surge directamente de las reuniones con los propios vecinos residentes británicos. Benalmádena es un municipio con un 30% de población extranjera y el equipo de gobierno somos muy sensibles a sus demandas y a sus reivindicaciones. Ellos se han mostrado muy descontentos con la actitud de Johnson. Además, llueve sobre mojado. Los resientes británicos que viven en Benalmádena ya estaban muy enfadados con el Brexit. Se sienten agraviados por todo lo que ha pasado. Lo ven casi como una afrenta del Gobierno Británico con respecto a España.

¿Entonces no se barajó la posibilidad de contar con otros municipios?

Se podría haber hecho. De todos modos, es la Junta de Andalucía la que tiene que liderar cómo debe ser el turismo en Andalucía o la Costa del Sol.

¿Y, a su parecer, no lo está haciendo?

Yo creo que el consejero tendría que haberse plantado directamente en Londres y haber intentado hablar con el Gobierno británico. Como no lo han hecho, nosotros hemos tomado esa iniciativa.

"El consejero debería de haberse plantado en Londres y hablar directamente con el Gobierno británico"

¿Contaron con el soporte de alguna Administración superior a la hora de establecer el contacto con el Gobierno del Reino Unido?

No. Creemos que tenemos legitimidad para hacerlo nosotros mismos.

Por curiosidad, ¿cuál es el procedimiento para mandar una carta al primer ministro británico?

La enviamos al número 10 de Downing Street por correo certificado y, en principio, en los próximos días recibiremos el acuse de recibo.

Cambiando de tercio... La Costa del Sol pasa por uno de los momentos más difíciles de su historia. Las asociaciones hoteleras sitúan en cotas muy altas los cierres de hoteles y restaurantes (más de un 25% según AEHCOS). ¿El futuro más próximo es tan negro como parece?

Es difícil pronosticarlo. El estado ha hecho un esfuerzo enorme con los prestamos ICO y con los ERTE, que están ayudando a que gran parte de la planta hotelera no tenga que despedir a cientos de trabajadores. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), por su parte, también ayudará a las personas en una situación más vulnerable. La Administración local, por supuesto, va a poner todo de su parte.

Pero Benalmádena es un municipio totalmente dependiente del turismo. ¿La poca diversificación empresarial puede condenar a la región a un golpe aún más duro?

Es cierto que Benalmádena es un municipio muy dependiente del turismo. Hablamos de que el 97% del PIB que se genera en la localidad depende del turismo y del sector servicios. ¡Pero es que hay que decir que la mejor inversión, la más rentable y la que más riqueza genera en Benalmádena es precisamente el turismo! Todo el mundo habla de diversificar el sector productivo en el municipio, pero hacerlo no depende únicamente de la administración local, sino que en mayor medida depende del empresariado. Son ellos los que tendrían que decidir, en el caso de que les saliese rentable, diversificar su producción.

el dato El 97% del PIB que se genera en Benalmádena depende del turismo y del sector servicios. Málaga es la novena provincia de España con un mayor PIB y la segunda de Andalucía por detrás de Sevilla.

Entonces, ¿son los empresarios los que prefieren seguir apostando por el turismo?

Hablando el otro día con algunos empresarios hoteleros, me decían que este está siendo un verano difícil, que les está costando mucho y que, encima, las previsiones no van a ser ni las esperadas, pero siguen teniendo clarísimo que la mejor inversión que pueden hacer es un hotel en la Costa del Sol. Lo dicen los propios hoteleros. Los tiempos para el turismo son malos... Pero tanto como pueden serlo para una factoría de coches o una siderurgia. Cada región sabe qué es lo que más riqueza y empleo le genera. En la Costa del Sol, a consecuencia del clima, las comunicaciones y la seguridad que ofrecemos siempre, lo más rentable es lo relacionado con el turismo.

Expertos y afectados señalan que el turista nacional es el que está salvando los muebles este verano. ¿Puede llevar eso a un cambio de prioridades en la Costa del Sol, habitualmente más centrada en el turista extranjero?

El turismo español busca cosas diferentes al turismo británico, por ejemplo. Los hoteles, eso sí que es cierto, quieren cerrar las reservas para la temporada lo más pronto posible y eso implica ponerse de acuerdo con touroperadores. En esa tesitura, si ellos te ofrecen al turista británico, nunca puedes decirles que no.

Parece que sea algo fortuito que la Costa del Sol atraiga tanto al turismo extranjero.

No, no es fortuito. El aeropuerto de Málaga tiene fantásticas comunicaciones con todo el mundo. Esa es una de las grandes ventajas. Pero que un hotel se llene de alemanes, franceses, españoles o británicos no depende solo del tipo de cliente que persigue el propio hotel; también juegan un papel muy importante los touroperadores. Son los que, al fin y al cabo, contactan y deciden qué tipo de turista envían a cada zona. Ellos compran el paquete, contratan el hotel y ofrecen el 'destino Costa del Sol' en los países de origen. De todos modos, cuando nosotros potenciamos nuestros atractivos no pensamos en ningún turismo en concreto, sino en que venga un turista de calidad y que gaste en el municipio. Tengo que decirte que en Benalmádena, todos los veranos, el 40% del turismo es británico y el otro 60% es nacional.

"Cada verano, el 40% del turismo en Benalmádena es británico y el otro 60% es nacional"

¿Qué medidas se están tomando desde el Ayuntamiento para facilitar la supervivencia a los hoteles?

Estamos apoyando a los hoteleros de distintas formas. Primero, en una ayuda a los autónomos, pero también en una específica a la planta hotelera sufragándole parte de los intereses (o todos) que van a tener que pagar a consecuencia de los aplazamientos de los impuestos municipales, los primeros a los que tendrían que enfrentarse los empresarios. Nosotros no tenemos la competencia de condonar impuestos, pero sí que podemos aliviar la carga financiera de las empresas hoteleras. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta es una situación difícil también para nosotros. Los ingresos de la casa consistorial han caído mucho durante los últimos meses. Hablamos de un 95% en los meses de marzo y abril. Sin embargo, hay que seguir prestando servicios y aumentar el número de ayudas.

De cara al futuro, ¿hay previsto algún tipo de marco en el que todos los municipios que integran la Costa del Sol se unan para diseñar soluciones conjuntas?

Ya lo hay y nos reunimos constantemente. Tenemos una mancomunidad de municipios de la Costa del Sol, la Diputación, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol... Desde hace meses mantenemos reuniones periódicas con todos ellos. Por supuesto, también están las reuniones sectoriales con los distintos sectores productivos de la ciudad. Es en esas reuniones cuando tomamos el pulso a la situación. El contacto no se ha perdido en ningún momento.

¿Y qué ha salido de esas reuniones? ¿Existe alguna fórmula para resucitar el verano o, al menos, no morir con él?

No existe una fórmula mágica. La fórmula es seguir trabajando desde el convencimiento de que somos el mejor destino del mundo. No obstante, en cualquier caso, dependemos de terceros. Dependemos de que el Reino Unido reanude los vuelos con Málaga, de que el turista quiera venir aquí, de que tenga trabajo y la capacidad de viajar. Dependemos de multitud de factores. ¿Qué fórmula podemos poner en marcha? Nosotros podemos mantener abiertos todos nuestros hoteles y dar todas las ayudas del mundo, pero si luego el turista no viene porque en su país de origen no tiene trabajo... ¿Qué hacemos?

"Podemos dar todas las ayudas del mundo, pero si el turista no tiene trabajo en su país de origen... no vendrá de vacaciones"

De todos modos, nada de eso entra en juego si la parte sanitaria se descontrola.

Efectivamente, levantar cabeza depende de todos. La Consejería de Salud de Andalucía es la responsable de controlar los brotes que pudiera haber y de mantener todas las infraestructuras sanitarias en perfecto funcionamiento para evitar los contagios masivos, los empresarios tienen que dar lo mejor de sí para adecuar sus instalaciones a las exigencias de la pandemia y la Administración local tenemos que ponerlo todo fácil. Por eso apelamos a la responsabilidad... Nos va la vida en ello. Si queremos recuperarnos tenemos que ser responsables. Nosotros ayer mismo cerramos una discoteca porque no cumplía las medidas. Si somos 100 empresarios, con que uno meta la pata nos vamos todos al garete. Tenemos que ir todos a una.