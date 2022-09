Bárcenas pide acceder a todos los datos de Kitchen antes de presentar acusación.

Luis Bárcenas pide suspender el plazo para presentar su escrito de acusación contra los procesados por la 'operación Kitchen'. El extesorero del PP ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le dé traslado de todas las diligencias que se han practicado a lo largo de la investigación sobre el operativo parapolicial montado entre 2013 y 2015 para sustraerle toda la información comprometedora para los 'populares' antes de formular penas de prisión contra los procesados, entre los que se encuentran el comisario jubilado José Manuel Villarejo; la excúpula policial encabezada por Eugenio Pino; y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su 'número dos', Francisco Martínez.

Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, dio el pasado 13 de septiembre a las partes 10 días para que presenten sus escritos de conclusiones provisionales, una vez que rechazó reabrir la séptima pieza separada del 'caso Villarejo', en la que se ha investigado el espionaje al extesorero del PP, o abrir una pieza paralela para volver imputar a la que fuera secretaria general del PP general del partido María Dolores de Cospedal, como propuso la Fiscalía, tras la aparición de unos nuevos audios en los que ésta conversaba con el agente encubierto 2013 sobre el avance del 'caso Gürtel' y la causa abierta por la caja 'b' de la formación política.

No obstante, el magistrado sí que ha formado una nueva línea de investigación dentro de la macrocausa (la pieza 34) para analizar las informaciones periodísticas relacionadas con los trabajos privados que desarrolló el expolicía, así como esa conversación en la que la ex 'número dos' del partido mostraba su interés sobre una "famosa libretita", en referencia a los conocidos 'papeles de Bárcenas', en la que se reflejaba la contabilidad paralela del PP, y comentaba que "sería mejor poderlo parar" para evitar su difusión.

La acusación popular ejercida por el PSOE remitió el pasado 14 de septiembre un escrito instando a ampliar el plazo para presentar los escritos de acusación, alegando que la nueva documentación sobre el referido audio, como es un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional donde se transcribe el diálogo entre Cospedal y Villarejo y el informe de la Fiscalía Anticorrupción solicitando que se investigue este hecho, ha sido puesta a disposición de las partes "mal escaneada" y con saltos de página. Asimismo, manifestaba su queja por no poder estudiar con tiempo suficiente dichos archivos antes de plantear sus solicitudes de penas contra los presuntos responsable de la 'Kitchen'.

Casi dos años sin documentos

La defensa de Bárcenas y de su familia -su mujer, Rosalía Iglesias, y el hijo de ambos, Guillermo Bárcenas, también están personados como víctimas del espionaje y de las actuaciones realizadas para conseguir la información- comparte gran parte de esta queja, por lo que se ha adherido a la petición de tener más días para elaborar los escritos de acusación. En el escrito de adhesión, al que ha tenido acceso La Información, la familia Bárcenas subraya que el Juzgado todavía no ha colgado la "causa completa" en la plataforma donde los abogados pueden consultar todas las diligencias que componen el sumario de un procedimiento. "Salvo error u omisión de esta parte y a través de distintas resoluciones del Juzgado y escritos del Ministerio Fiscal, hemos podido observar que existen oficios que no se encuentran en la plataforma", explica.

Bajo esta premisa, la abogada que representa los intereses de la familia como acusación particular señala que mientras la causa se encontraba secreta se practicaron declaraciones, como por ejemplo la de Guillermo Bárcenas -más conocido como 'Willy' Bárcenas-, que no se encuentran 'subidas' a dicha web; y que la última resolución a la que se puede acceder es de hace casi dos años, noviembre de 2020. Por todo ello, y para evitar "sufrir una clara indefensión e inseguridad jurídica", solicita la suspensión de los días para presentar el escrito de acusación "hasta que no se encuentre colgada la totalidad de la causa".

Además, la representación de Bárcenas recuerda que la investigación sobre la operación 'Kitchen' es una "macrocausa", en la que hay un "gran número de investigados así como de abundante prueba documental, gran número de testigos, peritos y de largo tiempo declarada causa secreta sin acceso a la misma por las partes ni poder estar presente en la práctica de diligencias, etc…". Por ello, insta a que, una vez todos los abogados tengan acceso a todos los documentos, el plazo para formular acusación sea de un total de 30 días, en vez de 10, como se ha estipulado inicialmente.

Cabe recordar que el rechazo a reabrir esta investigación aún no es firme, pues la acusación popular ejercida por Podemos ha recurrido esta decisión ante la Sala de lo Penal -instancia superior al magistrado instructor-, al considerar que los últimos audios revelados son "nuevos indicios" de que Cospedal "estaría precisamente al tanto" del espionaje a Bárcenas para "desbaratar" el 'caso Gürtel'. También atribuye al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy -quien nunca ha sido citado a declarar ante el juez- el papel de "posible inductor". Por su parte, el extesorero del PP no ha presentado recurso solicitando la reapertura de la investigación, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción, que, de acuerdo a fuentes fiscales, no acudirá ante la Sala para lograr la re-imputación de Cospedal, como sí hizo ante el juez instructor.