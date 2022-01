BBVA contrató a Villarejo por un cauce especial por ser servicios confidenciales.

Más pruebas sobre cómo BBVA contrató a José Manuel Villarejo. El exjefe del departamento de Contabilidad de la entidad financiera, Ricardo Gómez Barredo, prepara su próxima declaración como imputado en la novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem' y ha aportado un informe pericial para dejar claro que él no tuvo responsabilidad alguna en los encargos o en los pagos de los presuntos espionajes que desarrolló el comisario jubilado para BBVA entre 2004 y 2017 sobre empresarios, políticos o periodistas. Un documento de 96 páginas que destaca que la contratación de las empresas del agente encubierto, el Grupo Cenyt, se hizo por un cauce especial para guardar la confidencialidad de sus trabajos, si bien, hace hincapié, en que ello no implica que el banco entonces dirigido por Francisco González se saltara su normativa interna.

Gómez Barredo es uno de los exdirectivos de BBVA imputados que en 2019 se acogió a su derecho a no declarar, alegando que desconocía los indicios delictivos que se le atribuían concretamente, ya que las diligencias se encontraban bajo secreto de sumario. Dos años después, tras las declaraciones del exconsejero delegado del banco Ángel Cano y el exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano, todos aquellos responsables que entonces guardaron silencio, están ahora pidiendo al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón una segunda oportunidad para aclarar cuál fue su papel en la contratación de Villarejo.

De este modo, pendiente de cuándo será su turno para declarar ante el juez del caso 'Tándem', el que fuera responsable de Contabilidad de los estados individuales de BBVA desde el 23 de marzo de 2011 hasta abril de 2015 ha adelantado cuál será su estrategia de defensa a través del "Informe sobre la contratación, contabilización y pago de las facturas relacionadas con los servicios prestados por Cenyt", elaborado por el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Germán López Espinosa, quien también ha sido citado a declarar (aún sin fecha) para que ratifique sus conclusiones. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como los auditores de PwC que elaboraron un informe 'forensic' para la entidad financiera dirigida por Carlos Torres sitúan a Gómez Barredo entre el listado de personas que intervinieron en la contratación, autorización y pago de las facturas giradas por las sociedades lideradas por Villarejo.

El documento, al que ha tenido acceso La Información, señala que la Normativa de Compras de BBVA y el Código de Conducta -la norma de "mayor rango" del banco- recogen la posibilidad de "asignación directa" de un servicio a un "proveedor único". En este sentido, el perito, que también ha participado en otros procedimientos judiciales de la Audiencia Nacional como los relativos a la CAM, Bankia o Pescanova, explica que dependiendo de la "confidencialidad" que conlleve el encargo, éste podría eludir la supervisión de la Comisión de Contratación, pues sería "imprudente" que los servicios vinculados con "información sensible" pasen ante dicha comisión, dado que en ella interviene "personal de diferentes áreas".

Así, afirma que los servicios sobre una "posible OPA sobre BBVA, posible fusión, posible compra de participaciones de otro banco, intervención en la puja para la adquisición de un banco, compra de participaciones industriales, investigaciones patrimoniales sobre determinados deudores", entre otras causas, podrían estar protegidas por las "barreras de información" y saltarse los controles establecidos. Cabe recordar que Villarejo fue contratado en 2004 para frenar el intento de Sacyr Vallehermoso de asaltar el consejo de Administración del banco y que, posteriormente, entre los trabajos que realizó se encuentran las investigaciones patrimoniales sobre varios empresarios del sector inmobiliario que mantenía deudas con la entidad. Con todo ello, López Espinosa precisa en su informe que, ante las dudas expuestas por PwC, estos servicios se contabilizarían mediante "facturas financieras", lo que "no implica directamente que se haya incumplido la normativa de compras del grupo BBVA".

A petición de Béjar o Corrochano

En cuanto a la participación de Gómez Barredo, el perito enmienda a PwC y recalca que no es cierto lo que afirma "siete veces" sobre que este exdirectivo era el responsable del Departamento de Finanzas de BBVA. Se encargaba de la elaboración de las cuentas anuales individuales del banco hasta abril de 2015, momento en el que esta tarea pasó a depender de la Dirección Financiera de España. Así, en el periodo en el que Gómez Barredo tuvo dicha labor encomendada, el informe pericial subraya que no firmó ninguno de los siete contratos con el Grupo Cenyt que la consultora ha analizado, y que se encuentran bajo la lupa del juez, y que su intervención se limitó a tramitar los pagos a las empresas de Villarejo porque así se lo pidió el exdirector de Riesgos de BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, o el exjefe de Seguridad Julio Corrochano.

"Si el servicio está prestado, o bien se contabiliza una deuda con el proveedor, Cenyt, o bien se tramita el pago. No hay otra opción", añade el informe. En esta línea, el perito subraya que Gómez Barredo no tenía poder para "solicitar" y "aceptar" los servicios encargados por otros departamentos, como pudo ocurrir en el caso del área de Seguridad, del cuál dependieron la mayoría de los contratos al agente encubierto. Así, destaca, de acuerdo con la Normativa de Compras, el que llevara la contabilidad de BBVA no era el encargado ni de designar el Centro de Coste (CECO) al que se cargarían los servicios contratados por otras áreas, ni el concepto que se imputaría al gasto o la inversión.

Para tratar de aclarar quién era el responsable de decir dónde debía contabilizarse el gasto, el informe apunta que esta decisión "dependía del usuario del servicio". Es decir, en el caso de los trabajos de Villarejo, en gran parte fueron requeridos por el departamento que dirigía Corrochano, por lo que el "autorizador del pago" -figura que se incluyó en 2017 en la normativa, precisa el perito- fue el departamento de Seguridad. No obstante, el informe matiza que "la cuenta contable a utilizar para el reflejo contable no era norma" y que lo que realmente importaba era que estos gastos estuvieran bien encuadrados en la partida 'Otras cargas de explotación' de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.